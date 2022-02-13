https://tr.sputniknews.com/20220213/chp-istanbulun-tum-meydanlarinda-zam-duvari-acti-1053792777.html
CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için 39 ilçenin meydanlarına 'zam duvarları' açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T15:57+0300
2022-02-13T15:57+0300
2022-02-13T15:57+0300
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
türkiye
şehir
meydan
protesto
zam
fiyat
duvar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053792753_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c78db42cb58a2c6a1a0d70ec662dd0ef.jpg
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, kentin 39 ilçesinde fahiş zamları protesto etmek için 'zam duvarı' eylemi başlattı.Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan vatandaşlar, ‘Söz Senin' başlığı altına da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220213/imamoglundan-yeni-muhalefet-zirvesi-paylasimi-minnet-duygularimi-iletiyorum-inancim-tam-1053790251.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053792753_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_37c22c13dd0e41a3ddeaf746b6807cfb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, şehir, meydan, protesto, zam, fiyat, duvar
CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
Abone ol
CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için 39 ilçenin meydanlarına 'zam duvarları' açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar, tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi.
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, kentin 39 ilçesinde fahiş zamları protesto etmek için 'zam duvarı' eylemi başlattı.
Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan vatandaşlar, ‘Söz Senin' başlığı altına da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.
CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.