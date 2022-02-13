https://tr.sputniknews.com/20220213/chp-istanbulun-tum-meydanlarinda-zam-duvari-acti-1053792777.html

CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı

CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için 39 ilçenin meydanlarına 'zam duvarları' açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T15:57+0300

2022-02-13T15:57+0300

2022-02-13T15:57+0300

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

türkiye

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meydan

protesto

zam

fiyat

duvar

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CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, kentin 39 ilçesinde fahiş zamları protesto etmek için 'zam duvarı' eylemi başlattı.Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan vatandaşlar, ‘Söz Senin' başlığı altına da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, şehir, meydan, protesto, zam, fiyat, duvar