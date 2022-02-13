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CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için 39 ilçenin meydanlarına 'zam duvarları' açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T15:57+0300
2022-02-13T15:57+0300
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protesto
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duvar
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CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, kentin 39 ilçesinde fahiş zamları protesto etmek için 'zam duvarı' eylemi başlattı.Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan vatandaşlar, ‘Söz Senin' başlığı altına da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220213/imamoglundan-yeni-muhalefet-zirvesi-paylasimi-minnet-duygularimi-iletiyorum-inancim-tam-1053790251.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, şehir, meydan, protesto, zam, fiyat, duvar

CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı

15:57 13.02.2022
© Fotoğraf : CHP İstanbul İl Gençlik KollarıCHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı
CHP, İstanbul'un tüm meydanlarında 'zam duvarı' açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© Fotoğraf : CHP İstanbul İl Gençlik Kolları
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CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için 39 ilçenin meydanlarına 'zam duvarları' açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar, tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi.
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları, kentin 39 ilçesinde fahiş zamları protesto etmek için 'zam duvarı' eylemi başlattı.
Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan vatandaşlar, ‘Söz Senin' başlığı altına da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.
CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için Zam Duvarını açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
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