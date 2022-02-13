Cumhurbaşkanı başdanışmanı Uçum: Erdoğan’ın adaylığında engel yok

"Hukuken bir engel yok. Ben Anayasa taslak çalışması esnasında da bizzat çalışma grubunun içerisinde yer aldım. Buna göre 2 dönemi içeren 101.madde tümden yeniden yazıldı. Eski 101.madde yürürlükten kaldırıldı. 16 Nisan'da da halk oylamasıyla zaten devreye girdi. Dolayısıyla bir Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla görev yapamaması kuralı 16 Nisan 2017'de devreye girmiş bir kuraldır. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı 1 dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır."