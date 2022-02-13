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Cumhurbaşkanı başdanışmanı Uçum: Erdoğan’ın adaylığında engel yok
Cumhurbaşkanı başdanışmanı Uçum: Erdoğan’ın adaylığında engel yok
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olarak, "Hukuken bir engel yok. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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recep tayyip erdoğan
mehmet uçum
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk TV'de yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki polemiğe değinen Uçum şu ifadeleri kullandı:Mehmet Uçum, bu tartışmanın hukuksal bir temelinin olmadığını kaydederek şunları söyledi:
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türkiye, recep tayyip erdoğan, mehmet uçum, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, cumhurbaşkanlığı seçimi, aday

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Uçum: Erdoğan’ın adaylığında engel yok

23:12 13.02.2022
© AACumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili olarak, "Hukuken bir engel yok. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı 1 dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Habertürk TV'de yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı.
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki polemiğe değinen Uçum şu ifadeleri kullandı:
"Hukuken bir engel yok. Ben Anayasa taslak çalışması esnasında da bizzat çalışma grubunun içerisinde yer aldım. Buna göre 2 dönemi içeren 101.madde tümden yeniden yazıldı. Eski 101.madde yürürlükten kaldırıldı. 16 Nisan'da da halk oylamasıyla zaten devreye girdi. Dolayısıyla bir Cumhurbaşkanının iki dönemden fazla görev yapamaması kuralı 16 Nisan 2017'de devreye girmiş bir kuraldır. 16 Nisan 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanı 1 dönem görev yaptı. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde aday olursa bu ikinci dönemi olacaktır."
Mehmet Uçum, bu tartışmanın hukuksal bir temelinin olmadığını kaydederek şunları söyledi:
"Bu tartışma 367 tartışması gibi hukukun birtakım siyasal hedefler için kullanılmasından başka bir şey değildir. Bu tartışma tamamen siyasi bir tartışmadır. Ayrıca eski Cumhurbaşkanlığı pozisyonu parlamenter sistemin sisteme ait bir pozisyondur. Yeni pozisyon Başkanlık sistemidir."
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