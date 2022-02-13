https://tr.sputniknews.com/20220213/cumhurbaskani-erdogan-14-15-subatta-baeye-gidiyor-1053788691.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Şubat'ta BAE'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Şubat'ta BAE'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine 14-15 Şubat'ta BAE'ye resmi ziyarette bulunacak. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T12:37+0300

2022-02-13T12:37+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

bae

ziyaret

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, barış ve istikrarın tesisi ve korunması anlayışı temelinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı ‘EXPO 2020 Dubai’ye giderek, ‘Türkiye Ulusal Günü’ olarak tespit edilen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, bae, ziyaret