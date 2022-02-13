https://tr.sputniknews.com/20220213/epdk-tuketicilere-elektrigi-dagitim-sirketi-degil-tedarik-sirketleri-satar-tarifeyi-epdk-belirler-1053796710.html

EPDK: Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar, tarifeyi EPDK belirler

EPDK: Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar, tarifeyi EPDK belirler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T19:32+0300

2022-02-13T19:32+0300

2022-02-13T19:52+0300

türkiye

elektrik

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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EPDK, sosyal medyada yer alan "dağıtım şirketlerinin elektrik satışı yaptığı" iddiasını yalanladı.EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil görevli tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK belirler. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220213/diyarbakirda-elektrik-zammi-protestolari-esnaf-elektrikli-soba-firlatti-1053793529.html

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elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)