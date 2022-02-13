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EPDK: Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar, tarifeyi EPDK belirler
EPDK: Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar, tarifeyi EPDK belirler
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T19:32+0300
2022-02-13T19:52+0300
türkiye
elektrik
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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EPDK, sosyal medyada yer alan "dağıtım şirketlerinin elektrik satışı yaptığı" iddiasını yalanladı.EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil görevli tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK belirler. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220213/diyarbakirda-elektrik-zammi-protestolari-esnaf-elektrikli-soba-firlatti-1053793529.html
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elektrik, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

EPDK: Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar, tarifeyi EPDK belirler

19:32 13.02.2022 (güncellendi: 19:52 13.02.2022)
© REUTERS / Wolfgang RattayAlmanya - elektrik
Almanya - elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK belirler" denildi.
EPDK, sosyal medyada yer alan "dağıtım şirketlerinin elektrik satışı yaptığı" iddiasını yalanladı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, "Tüketicilere elektriği dağıtım şirketi değil görevli tedarik şirketleri satar. Tarifeyi de EPDK belirler. Bu tarifeler dışında şirketler kendi inisiyatifleri ile faturalarda oynama ya da zam yapamazlar" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tedarik şirketleri serbest piyasadan (ikili anlaşmalar ve/veya elektrik borsası olan EPİAŞ üzerinden) veya EÜAŞ üzerinden satın aldıkları enerjiyi serbest olmayan tüketicilere veya ikili anlaşması bulunmayan tüketicilere düzenlenen tarife üzerinden satmakla mükelleftirler. Bu şirketler, EPDK’nın belirlediği fiyattan farklı bir fiyat uygulayamaz."
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