https://tr.sputniknews.com/20220213/ersan-sen-ile-rezan-epozdemir-arasinda-her-seyolog-tartismasi-1053790412.html

Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında ‘her şeyolog’ tartışması

Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında ‘her şeyolog’ tartışması

Hukukçu Ersan Şen ve hukukçu Rezan Epözdemir arasında canlı yayında 'her şeyelog' tartışması yaşandı. Epözdemir'in sözlerin Şen’den sert tepki geldi. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T14:12+0300

2022-02-13T14:12+0300

2022-02-13T14:31+0300

türkiye

ersan şen

rezan epözdemir

tartışma

canlı yayın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053790387_3:0:871:488_1920x0_80_0_0_d5543fa0fcf2ddd63d7c657c7c9ae99f.png

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ve Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'in konuk olduğu HaberTürk'te yayınlanan programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zammına gösterdiği tepki, zamlar geri çekilene kadar "Faturamı ödemeyeceğim" açıklaması masaya yatırıldı. Programda siyaset ve gündeme dair konular konuşulurken Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında geçen 'her şeyeloglar' tartışması gündem oldu.Programda Rezan Epözdemir'in her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu belirterek söylediği "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım" ifadelerini kullandı."Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil" sözlerini Ersan Şen üzerine alındı ve sert bir tepki gösterdi. Epözdemir'in sözlerine alınan Şen ise şöyle karşılık verdi:Epözdemir ise sözlerinde Ersan Şen'in isminin geçmediğini söylese de tartışma büyüdü. Ersan Şen, özür dilemesini istediği Epözdemir'den "Özür dilemek erdemdir. Yanlış bir şey yapsam özür dilerim" karşılığını aldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ersan şen, rezan epözdemir, tartışma, canlı yayın