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Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında ‘her şeyolog’ tartışması
Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında ‘her şeyolog’ tartışması
Hukukçu Ersan Şen ve hukukçu Rezan Epözdemir arasında canlı yayında 'her şeyelog' tartışması yaşandı. Epözdemir'in sözlerin Şen’den sert tepki geldi. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T14:12+0300
2022-02-13T14:31+0300
türkiye
ersan şen
rezan epözdemir
tartışma
canlı yayın
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Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ve Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'in konuk olduğu HaberTürk'te yayınlanan programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zammına gösterdiği tepki, zamlar geri çekilene kadar "Faturamı ödemeyeceğim" açıklaması masaya yatırıldı. Programda siyaset ve gündeme dair konular konuşulurken Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında geçen 'her şeyeloglar' tartışması gündem oldu.Programda Rezan Epözdemir'in her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu belirterek söylediği "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım" ifadelerini kullandı."Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil" sözlerini Ersan Şen üzerine alındı ve sert bir tepki gösterdi. Epözdemir'in sözlerine alınan Şen ise şöyle karşılık verdi:Epözdemir ise sözlerinde Ersan Şen'in isminin geçmediğini söylese de tartışma büyüdü. Ersan Şen, özür dilemesini istediği Epözdemir'den "Özür dilemek erdemdir. Yanlış bir şey yapsam özür dilerim" karşılığını aldı.
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ersan şen, rezan epözdemir, tartışma, canlı yayın

Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında ‘her şeyolog’ tartışması

14:12 13.02.2022 (güncellendi: 14:31 13.02.2022)
© Fotoğraf : HabertürkErsan Şen ile Rezan Epözdemir arasında ‘her şeyolog’ tartışması
Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında ‘her şeyolog’ tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© Fotoğraf : Habertürk
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Hukukçu Ersan Şen ve hukukçu Rezan Epözdemir arasında canlı yayında 'her şeyelog' tartışması yaşandı. Epözdemir'in sözlerin Şen’den sert tepki geldi.
Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ve Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'in konuk olduğu HaberTürk'te yayınlanan programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zammına gösterdiği tepki, zamlar geri çekilene kadar "Faturamı ödemeyeceğim" açıklaması masaya yatırıldı. Programda siyaset ve gündeme dair konular konuşulurken Ersan Şen ile Rezan Epözdemir arasında geçen 'her şeyeloglar' tartışması gündem oldu.
Programda Rezan Epözdemir'in her akşam fikir beyan eden hukukçular olduğunu belirterek söylediği "Hukukçu arkadaşlarımız sondaj, deprem, dış politika değerlendiriyorlar. Türkiye'de 'her şeyologlar' türedi son dönemde. Bu gelişmelerin sosyolojik etkilerinden bahsedebilirsiniz ama kalkıp da ekonomik, finans paradigmalarıyla konuşamazsınız. Bir hukukçunun bunları yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.
"Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil" sözlerini Ersan Şen üzerine alındı ve sert bir tepki gösterdi. Epözdemir'in sözlerine alınan Şen ise şöyle karşılık verdi:
"Rezan kardeşim iğneliyor bizi. Yayını terk ederim. Benim gibi profesöre, yazmışım 50 kitap binlerce makale... Bana söz söyleme kapasitesine sahip değil. Herkes eserleriyle konuşsun. Bu yayında olmak zorunda değilim, yel kayadan sadece toz alır. Hodri meydan herkes bilgisini döker ortaya. Hodri meydan yazdığınla konuşalım."
Epözdemir ise sözlerinde Ersan Şen'in isminin geçmediğini söylese de tartışma büyüdü. Ersan Şen, özür dilemesini istediği Epözdemir'den "Özür dilemek erdemdir. Yanlış bir şey yapsam özür dilerim" karşılığını aldı.
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