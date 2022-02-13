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https://tr.sputniknews.com/20220213/esinin-karaciger-donoru-oldu-bu-yil-sevgililer-gununu-kutlayacak-daha-fazla-nedenimiz-oldu-1053792463.html
Eşinin karaciğer donörü oldu: ‘Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu’
Eşinin karaciğer donörü oldu: ‘Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu’
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Filiz Öztürk, 17 yıl önce evlendiği siroz ve karaciğer kanseri tanısı konulan eşi Kuzey Öztürk'e doner... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T15:48+0300
2022-02-13T15:48+0300
türkiye
balıkesir
karaciğer
donör
organ bağışı
14 şubat sevgililer günü
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 11 yaşında 'Umut' isminde bir çocuk babası Kuzey Öztürk, geçen temmuz ayında sarılık şikayetiyle doktora gitti. Ancak, sorunun basit olmadığı ortaya çıkınca Öztürk, tanı ve tedavi için eşi Filiz Öztürk ile İzmir'e geldi. İzmir'deki Kent Hastanesi'nde Öztürk'e siroz teşhisi konulup, karaciğerinde tümör tespit edildi. Hem siroz hem de karaciğer kanserine kesin tedavi olarak nakil önerildi. Nakil gündeme gelince hiç düşünmeden 17 yıllık eşine donör olmak isteyen Filiz Öztürk'ün tetkikleri yapıldı. Uygun olduğu belirlenince de çift, oluşturulan ekip tarafından ameliyata alındı. Nakil başarıyla gerçekleşti.‘Kadavradan bağış bekleyecek zamanı yoktu’Kuzey Öztürk'ün karaciğer sirozu ve erken evre karaciğer kanseri olan bir hasta olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, "Kuzey Öztürk acil bir şekilde karaciğer nakli olması sayesinde hem sirozdan hem kanserden kurtuldu. Karaciğer nakli olması gereken hastalar eğer evlilerse, ilk gönüllü verici adayları eşleri oluyor. Öztürk çiftinde de bunu yaşadık. Filiz Hanım ilk gönüllü adaydı. Kuzey Bey'in de kadavradan bağış bekleyecek zamanı yoktu. Eşi uygun donör olunca nakil de uzun zaman beklenmeden gerçekleştirildi” dedi.‘Bizim sözümüz söz, eşim de benim için aynı fedakarlığı hatta fazlasını yapardı’Öztürk çiftini, hastalık sürecinde Filiz Öztürk'ün ikizi Güliz Sezer ve Kuzey Öztürk'ün ikizi Aylin Çağlar yalnız bırakmadı. İkiz kardeşlerinin bir an olsun yanlarından ayrılmadığı Filiz-Kuzey Öztürk çifti ise kontrole geldikleri hastanede hem sevgiye hem de organ bağışının önemine dair mesajlar verdi. Eşine gönüllü verici olan Filiz Öztürk, "Nikah masasında verdiğimiz sözler öylesine söylenmiş sözler değildi. Bizim sözümüz söz. Eşim de benim için aynı fedakarlığı hatta fazlasını yapardı. O benim hayat arkadaşım, oğlumun babası. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta hep birlikte, birbirimize desteğiz. Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nü evde ya da dışarıda kutlardık. Operasyon nedeniyle evde kutlayacağız ama bu kez daha anlamlı, coşkulu olarak" diye konuştu.‘Organlar toprak olmasın, hayat versin istiyoruz ve herkesi organ bağışına davet ediyorum’Kuzey Öztürk de "Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu. Çünkü eşim bana en güzel, en kutsal hediyeyi verdi. Böylesine değerli bir hediyeyle hayat buldum. Ancak benim kadar şanslı olmayan hastalar var. Vericileri yok ve kutsal bağış bekliyorlar. Organlar toprak olmasın, hayat versin istiyoruz. Ve herkesi organ bağışına davet ediyorum" diye konuştu.
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balıkesir, karaciğer, donör, organ bağışı, 14 şubat sevgililer günü

Eşinin karaciğer donörü oldu: ‘Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu’

15:48 13.02.2022
© DHAEşinin karaciğer donörü oldu: ‘Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu’
Eşinin karaciğer donörü oldu: ‘Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu’ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Filiz Öztürk, 17 yıl önce evlendiği siroz ve karaciğer kanseri tanısı konulan eşi Kuzey Öztürk'e doner olup, İzmir'de yapılan operasyonla organ bağışında bulundu. Kuzey Öztürk ise "Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu" dedi ve organ bağışı yapma çağrısında bulundu.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan 11 yaşında 'Umut' isminde bir çocuk babası Kuzey Öztürk, geçen temmuz ayında sarılık şikayetiyle doktora gitti. Ancak, sorunun basit olmadığı ortaya çıkınca Öztürk, tanı ve tedavi için eşi Filiz Öztürk ile İzmir'e geldi. İzmir'deki Kent Hastanesi'nde Öztürk'e siroz teşhisi konulup, karaciğerinde tümör tespit edildi. Hem siroz hem de karaciğer kanserine kesin tedavi olarak nakil önerildi. Nakil gündeme gelince hiç düşünmeden 17 yıllık eşine donör olmak isteyen Filiz Öztürk'ün tetkikleri yapıldı. Uygun olduğu belirlenince de çift, oluşturulan ekip tarafından ameliyata alındı. Nakil başarıyla gerçekleşti.
‘Kadavradan bağış bekleyecek zamanı yoktu’
Kuzey Öztürk'ün karaciğer sirozu ve erken evre karaciğer kanseri olan bir hasta olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, "Kuzey Öztürk acil bir şekilde karaciğer nakli olması sayesinde hem sirozdan hem kanserden kurtuldu. Karaciğer nakli olması gereken hastalar eğer evlilerse, ilk gönüllü verici adayları eşleri oluyor. Öztürk çiftinde de bunu yaşadık. Filiz Hanım ilk gönüllü adaydı. Kuzey Bey'in de kadavradan bağış bekleyecek zamanı yoktu. Eşi uygun donör olunca nakil de uzun zaman beklenmeden gerçekleştirildi” dedi.
‘Bizim sözümüz söz, eşim de benim için aynı fedakarlığı hatta fazlasını yapardı’
Öztürk çiftini, hastalık sürecinde Filiz Öztürk'ün ikizi Güliz Sezer ve Kuzey Öztürk'ün ikizi Aylin Çağlar yalnız bırakmadı. İkiz kardeşlerinin bir an olsun yanlarından ayrılmadığı Filiz-Kuzey Öztürk çifti ise kontrole geldikleri hastanede hem sevgiye hem de organ bağışının önemine dair mesajlar verdi. Eşine gönüllü verici olan Filiz Öztürk, "Nikah masasında verdiğimiz sözler öylesine söylenmiş sözler değildi. Bizim sözümüz söz. Eşim de benim için aynı fedakarlığı hatta fazlasını yapardı. O benim hayat arkadaşım, oğlumun babası. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta hep birlikte, birbirimize desteğiz. Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nü evde ya da dışarıda kutlardık. Operasyon nedeniyle evde kutlayacağız ama bu kez daha anlamlı, coşkulu olarak" diye konuştu.
‘Organlar toprak olmasın, hayat versin istiyoruz ve herkesi organ bağışına davet ediyorum’
Kuzey Öztürk de "Bu yıl Sevgililer Günü'nü kutlayacak daha fazla nedenimiz oldu. Çünkü eşim bana en güzel, en kutsal hediyeyi verdi. Böylesine değerli bir hediyeyle hayat buldum. Ancak benim kadar şanslı olmayan hastalar var. Vericileri yok ve kutsal bağış bekliyorlar. Organlar toprak olmasın, hayat versin istiyoruz. Ve herkesi organ bağışına davet ediyorum" diye konuştu.
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