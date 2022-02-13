https://tr.sputniknews.com/20220213/fatihte-4-kisi-saglik-calisanlarina-saldirdi-1053791668.html

Fatih'te 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı

Fatih'te 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı

İstanbul Fatih'teki bir hastanede tedavi gören hasta ve yakınları, hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne sürerek sağlık... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T15:10+0300

2022-02-13T15:10+0300

2022-02-13T15:10+0300

türkiye

sağlık

şiddet

istanbul

fatih

acil servis

hemşire

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İstanbul'un Fatih ilçesinde dün sabah bir hastanenin acil servisinde tedavi gören M.A., kolundaki serum iğnesi çıkartılırken canının yandığını söyleyerek görevli sağlık çalışanına saldırdı.M.A olay sırasında hemşireye elini kaldırırken, yakınları L.K, S.G. ve A.P. de hastane çalışanlarına saldırarak acil servis girişindeki camı kırdı.İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri dört şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemelerinin ardından 4 kişi, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

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sağlık, şiddet, istanbul, fatih, acil servis, hemşire