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Fatih'te 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı
Fatih'te 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı
İstanbul Fatih'teki bir hastanede tedavi gören hasta ve yakınları, hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne sürerek sağlık... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T15:10+0300
2022-02-13T15:10+0300
türkiye
sağlık
şiddet
istanbul
fatih
acil servis
hemşire
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İstanbul'un Fatih ilçesinde dün sabah bir hastanenin acil servisinde tedavi gören M.A., kolundaki serum iğnesi çıkartılırken canının yandığını söyleyerek görevli sağlık çalışanına saldırdı.M.A olay sırasında hemşireye elini kaldırırken, yakınları L.K, S.G. ve A.P. de hastane çalışanlarına saldırarak acil servis girişindeki camı kırdı.İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri dört şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemelerinin ardından 4 kişi, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.
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sağlık, şiddet, istanbul, fatih, acil servis, hemşire

Fatih'te 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı

15:10 13.02.2022
© DHAFatih'te 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı
Fatih'te 4 kişi sağlık çalışanlarına saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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İstanbul Fatih'teki bir hastanede tedavi gören hasta ve yakınları, hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne sürerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis olayın ardından dört şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde dün sabah bir hastanenin acil servisinde tedavi gören M.A., kolundaki serum iğnesi çıkartılırken canının yandığını söyleyerek görevli sağlık çalışanına saldırdı.
M.A olay sırasında hemşireye elini kaldırırken, yakınları L.K, S.G. ve A.P. de hastane çalışanlarına saldırarak acil servis girişindeki camı kırdı.
İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri dört şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemelerinin ardından 4 kişi, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2021
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