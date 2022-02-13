https://tr.sputniknews.com/20220213/gurcistanda-62-buyuklugunde-deprem-karsta-da-hissedildi-1053798390.html

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Kars'ta da hissedildi

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Kars'ta da hissedildi

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD, depremin Kars'ta da hissedildiğini açıkladı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T22:08+0300

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gürcistan

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Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

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gürcistan, deprem, kars, son dakika