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https://tr.sputniknews.com/20220213/gurcistanda-62-buyuklugunde-deprem-karsta-da-hissedildi-1053798390.html
Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Kars'ta da hissedildi
Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Kars'ta da hissedildi
Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD, depremin Kars'ta da hissedildiğini açıkladı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T22:08+0300
2022-02-13T22:08+0300
2022-02-13T22:13+0300
gürcistan
deprem
kars
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Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Kars'ta da hissedildi 22:08 13.02.2022 (güncellendi: 22:13 13.02.2022) Abone ol
Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD, depremin Kars'ta da hissedildiğini açıkladı.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.