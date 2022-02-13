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https://tr.sputniknews.com/20220213/gurcistanda-62-buyuklugunde-deprem-karsta-da-hissedildi-1053798390.html
Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Kars'ta da hissedildi
Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Kars'ta da hissedildi
Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD, depremin Kars'ta da hissedildiğini açıkladı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T22:08+0300
2022-02-13T22:13+0300
gürcistan
deprem
kars
dünya
son dakika
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Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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gürcistan, deprem, kars, son dakika

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem: Kars'ta da hissedildi

22:08 13.02.2022 (güncellendi: 22:13 13.02.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD, depremin Kars'ta da hissedildiğini açıkladı.
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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