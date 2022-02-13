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https://tr.sputniknews.com/20220213/halil-falyali-cinayeti-sorusturmasinda-istanbulda-gozaltina-alinanlarin-sayisi-6ya-yukseldi-1053785209.html
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul‘da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul‘da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs'ta 8 Şubat gecesi otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden bahis ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T03:57+0300
2022-02-13T03:57+0300
türkiye
halil falyalı
gözaltı
cinayet
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Alınan bilgiye göre, kumarhane v bahis işletmecisi Halil Falyalı, beş gün önce Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 3 şüphelinin da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükselmiş oldu.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.Saldırı sonrası 9 Şubat’ta düzenlenen operasyonla Mustafa S.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/halil-falyali-cinayeti-girneden-bir-ekip-ankaraya-geliyor-1053751788.html
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halil falyalı, gözaltı, cinayet

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul‘da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi

03:57 13.02.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta 8 Şubat gecesi otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden bahis ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi.
Alınan bilgiye göre, kumarhane v bahis işletmecisi Halil Falyalı, beş gün önce Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 3 şüphelinin da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükselmiş oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Saldırı sonrası 9 Şubat’ta düzenlenen operasyonla Mustafa S.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı.
Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
TÜRKİYE
Halil Falyalı cinayeti: Girne'den bir ekip Ankara'ya geliyor
11 Şubat, 16:44
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