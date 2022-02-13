https://tr.sputniknews.com/20220213/halil-falyali-cinayetinde-kullanilan-silahlar-bulundu--1053800630.html

Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar bulundu

Halil Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar bulundu

Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırıda kullanılan silahlar bulundu. Polis, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T23:50+0300

2022-02-13T23:50+0300

2022-02-13T23:59+0300

halil falyalı

silah

son dakika

cinayet

dünya

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlar bulundu. Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu olayın büyük bir titizlikle soruşturulduğu ve meselenin aydınlatılması ve suç faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, “KKTC Polis Genel Müdürlüğü, cinayetin işlenmesinin ardından her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak suç faillerinin Türkiye’deki bazı şahıslarla bağlantısı olabileceğini de değerlendirerek elde ettiği bulgu ve bilgileri Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile paylaşmış ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen toplamda 6 kişinin İstanbul’da tespit edilerek tutuklanmasını sağlanmıştır” denildi. Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, olayda zanlı olarak tespit edilen 2 kişinin cinayetin işlenmesinin hemen ardından 09.02.2022 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığı belirtilen açıklamada, “Soruşturma kapsamında, 12.02.2022 tarihinde Alsancak’ta bir ikametgahta gerçekleştirilen operasyon sonucu ise yine olayda zanlı olarak tespit edilen iki kişi daha tutuklanmış ve söz konusu ikametgahta yapılan aramada ise bir adet 9 mm çapında tabanca ve 15 adet mermi ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.Saldırıda kullanılan 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 9 milimetrelik bir tabancanın bulunduğunu aktarılan açıklamada, “Cinayet mahalli olan Çatalköy 20 Temmuz Caddesinin yaklaşık bir kilometrelik batı kısmında dere yatağı içerisinde atılı vaziyette, 2 adet Kalaşnikof marka otomatik silah, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 39 adet mermi ile bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör ve toplam 13 adet mermi bulunmuştur. Yapılan balistik incelemeler sonucu söz konusu silahların olayda kullanılan silahlar olduğu saptanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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halil falyalı, silah, son dakika, cinayet