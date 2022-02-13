https://tr.sputniknews.com/20220213/hirsiz-hirsizliga-karsi-yaptirilan-kapi-demirini-caldi-1053799878.html

Hırsız, hırsızlığa karşı yaptırılan kapı demirini çaldı

Hırsız, hırsızlığa karşı yaptırılan kapı demirini çaldı

Bursa'da gece saatlerinde bir şüpheli bir vatandaşın hırsızlara önlem olarak evinin kapısına taktırdığı demir korkuluğu söküp götürmesi bu kadarına da pes... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T23:17+0300

2022-02-13T23:17+0300

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türkiye

bursa

hırsız

hırsızlık

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs önce sokakta keşif turu attı. Bir süre sonra bir evin kapısına yaklaşan şahıs ev sahibinin hırsızlara önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklığı gözüne kestirdi. Kısa sürede kapı demirini yerinden söken şüpheli yüklenip olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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bursa, hırsız, hırsızlık