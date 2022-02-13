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Hırsız, hırsızlığa karşı yaptırılan kapı demirini çaldı
Hırsız, hırsızlığa karşı yaptırılan kapı demirini çaldı
Bursa'da gece saatlerinde bir şüpheli bir vatandaşın hırsızlara önlem olarak evinin kapısına taktırdığı demir korkuluğu söküp götürmesi bu kadarına da pes... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T23:17+0300
2022-02-13T23:17+0300
2022-02-13T23:32+0300
türkiye
bursa
hırsız
hırsızlık
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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs önce sokakta keşif turu attı. Bir süre sonra bir evin kapısına yaklaşan şahıs ev sahibinin hırsızlara önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklığı gözüne kestirdi. Kısa sürede kapı demirini yerinden söken şüpheli yüklenip olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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Hırsız, hırsızlığa karşı yaptırılan kapı demirini çaldı 23:17 13.02.2022 (güncellendi: 23:32 13.02.2022) Abone ol
Bursa'da gece saatlerinde bir şüpheli bir vatandaşın hırsızlara önlem olarak evinin kapısına taktırdığı demir korkuluğu söküp götürmesi bu kadarına da pes dedirtti.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli bir şahıs önce sokakta keşif turu attı.
Bir süre sonra bir evin kapısına yaklaşan şahıs ev sahibinin hırsızlara önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklığı gözüne kestirdi.
Kısa sürede kapı demirini yerinden söken şüpheli yüklenip olay yerinden uzaklaştı.
O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.