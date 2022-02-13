https://tr.sputniknews.com/20220213/ibbden-istanbulda-ciftcilere-sut-yemi-destegi-1053784984.html

İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği

İBB'den İstanbul'da çiftçilere süt yemi desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki üreticilere yönelik ücretsiz sığır ve manda süt yemi dağıtımına başladı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T03:00+0300

2022-02-13T03:00+0300

2022-02-13T03:01+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

süt

yem

çiftçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053784959_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_d9a7314a660dae05944f28e6d8a66a64.jpg

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul’un tarihi ve sanayisiyle, ticareti ve kültürüyle öne çıktığını ancak tarımla ilgili de önemli fırsatları barındırdığını söyledi.İmamoğlu, yem konusunda üreticilerin maliyetlerinin büyük bir rakama ulaştığını bildiklerini, bu gideri düşürmek üzere çiftçilere süt yemi desteği sunduklarını kaydetti.İmamoğlu, çiftçilere yönelik başlattıkları yem dağıtımlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), süt, yem, çiftçi