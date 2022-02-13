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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın' operasyonu başlatıldı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T10:37+0300
2022-02-13T10:37+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
operasyon
duyuru
siirt
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'bölgede barınan militanları etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek' maksadıyla, Siirt'te 'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın' operasyonu başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve 39'u operasyonel tim olmak üzere Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 545 personelin görev aldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220206/mardinde-eren-kis-20-sehit-jandarma-er-harun-kahya-operasyonu-baslatildi-1053522260.html
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içişleri bakanlığı, operasyon, duyuru, siirt, pkk, pkk/kck

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

10:37 13.02.2022
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın' operasyonu başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'bölgede barınan militanları etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek' maksadıyla, Siirt'te 'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın' operasyonu başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve 39'u operasyonel tim olmak üzere Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 545 personelin görev aldığı kaydedildi.
Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başlatıldı
6 Şubat, 11:17
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