https://tr.sputniknews.com/20220213/icisleri-bakanligi-duyurdu-eren-kis-24-operasyonu-baslatildi-1053786871.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Eren Kış-24 Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın' operasyonu başlatıldı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T10:37+0300

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'bölgede barınan militanları etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek' maksadıyla, Siirt'te 'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın' operasyonu başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve 39'u operasyonel tim olmak üzere Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 545 personelin görev aldığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220206/mardinde-eren-kis-20-sehit-jandarma-er-harun-kahya-operasyonu-baslatildi-1053522260.html

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