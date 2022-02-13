Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220213/imamoglu-eski-ibb-baskani-kadir-topbasi-olum-yil-donumunde-andi-1053790055.html
İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönem belediye başkanlığı yapan Kadir Topbaş’ı yayınladığı bir video ile andı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T13:47+0300
2022-02-13T13:47+0300
politika
ekrem imamoğlu
kadir topbaş
açıklama
anma
video
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103030/51/1030305172_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_89ba98369b48cd7e949e6b1f9a81078f.jpg
Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video yayınladı.İBB Başkanı, videoyu "Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" notuyla paylaştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103030/51/1030305172_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_8d49cd5e5e9cac9e031ebb8b72bd26cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, kadir topbaş, açıklama, anma, video, twitter

İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı

13:47 13.02.2022
© AA / Arif Hüdaverdi YamanKadir Topbaş
Kadir Topbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönem belediye başkanlığı yapan Kadir Topbaş’ı yayınladığı bir video ile andı.
Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
İBB Başkanı, videoyu "Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" notuyla paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала