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İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönem belediye başkanlığı yapan Kadir Topbaş’ı yayınladığı bir video ile andı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T13:47+0300
2022-02-13T13:47+0300
2022-02-13T13:47+0300
politika
ekrem imamoğlu
kadir topbaş
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Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video yayınladı.İBB Başkanı, videoyu "Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" notuyla paylaştı.
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ekrem imamoğlu, kadir topbaş, açıklama, anma, video, twitter
İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönem belediye başkanlığı yapan Kadir Topbaş’ı yayınladığı bir video ile andı.
Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş'ın ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
İBB Başkanı, videoyu
notuyla paylaştı. "Geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı vefat yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum"