https://tr.sputniknews.com/20220213/imamoglundan-yeni-muhalefet-zirvesi-paylasimi-minnet-duygularimi-iletiyorum-inancim-tam-1053790251.html

İmamoğlu’ndan yeni muhalefet zirvesi paylaşımı: Minnet duygularımı iletiyorum, inancım tam

İmamoğlu’ndan yeni muhalefet zirvesi paylaşımı: Minnet duygularımı iletiyorum, inancım tam

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 parti liderlerinin tarihi buluşması hakkında yeni paylaşımlarda bulunarak, "Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T14:05+0300

2022-02-13T14:05+0300

2022-02-13T14:05+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

açıklama

destek

muhalefet

yemek

buluşma

chp

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetteki 6 partinin liderlerinin masada bir araya gelmesiyle ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.İmamoğlu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:“‘Dostlarımızla kazanacağız' diyerek yola çıkmıştı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini canlandırmak için çalışan partilerimizin, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam.Kutuplaşmanın, yoksulluğun, liyakatsizliğin, hesap vermezliğin ülkenin kaderi olmadığını göstereceklerine de ayrıca kalpten inanıyorum. Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum."

https://tr.sputniknews.com/20220213/imamoglu-eski-ibb-baskani-kadir-topbasi-olum-yil-donumunde-andi-1053790055.html

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, destek, muhalefet, yemek, buluşma, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)