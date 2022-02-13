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https://tr.sputniknews.com/20220213/imamoglundan-yeni-muhalefet-zirvesi-paylasimi-minnet-duygularimi-iletiyorum-inancim-tam-1053790251.html
İmamoğlu’ndan yeni muhalefet zirvesi paylaşımı: Minnet duygularımı iletiyorum, inancım tam
İmamoğlu’ndan yeni muhalefet zirvesi paylaşımı: Minnet duygularımı iletiyorum, inancım tam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 parti liderlerinin tarihi buluşması hakkında yeni paylaşımlarda bulunarak, "Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T14:05+0300
2022-02-13T14:05+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
açıklama
destek
muhalefet
yemek
buluşma
chp
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetteki 6 partinin liderlerinin masada bir araya gelmesiyle ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.İmamoğlu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:“‘Dostlarımızla kazanacağız' diyerek yola çıkmıştı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini canlandırmak için çalışan partilerimizin, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam.Kutuplaşmanın, yoksulluğun, liyakatsizliğin, hesap vermezliğin ülkenin kaderi olmadığını göstereceklerine de ayrıca kalpten inanıyorum. Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220213/imamoglu-eski-ibb-baskani-kadir-topbasi-olum-yil-donumunde-andi-1053790055.html
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, destek, muhalefet, yemek, buluşma, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

İmamoğlu’ndan yeni muhalefet zirvesi paylaşımı: Minnet duygularımı iletiyorum, inancım tam

14:05 13.02.2022
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 parti liderlerinin tarihi buluşması hakkında yeni paylaşımlarda bulunarak, "Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini canlandırmak için çalışan partilerimizin, Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetteki 6 partinin liderlerinin masada bir araya gelmesiyle ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.
İmamoğlu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:
“‘Dostlarımızla kazanacağız' diyerek yola çıkmıştı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini canlandırmak için çalışan partilerimizin, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam.
Kutuplaşmanın, yoksulluğun, liyakatsizliğin, hesap vermezliğin ülkenin kaderi olmadığını göstereceklerine de ayrıca kalpten inanıyorum. Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum."
Kadir Topbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
POLİTİKA
İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ölüm yıl dönümünde andı
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