https://tr.sputniknews.com/20220213/iran-basra-korfezinde-kacak-akaryakit-gerekcesiyle-2-tekneye-el-koydu-1053797790.html

İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' gerekçesiyle 2 tekneye el koydu

İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' gerekçesiyle 2 tekneye el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde 15 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle iki tekneye el koyduğu bildirildi. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T21:14+0300

2022-02-13T21:14+0300

2022-02-13T21:14+0300

dünya

iran

devrim muhafızları ordusu

basra körfezi

kaçak

akaryakıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103984/00/1039840027_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_2b92c33ed70606b17e4c12c9fa6e6172.jpg

İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen iki tekneye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi.Kahramani, "Kaçakçılar, bu akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelere nakletmeye çalışıyordu ancak istihbarat takibi ve deniz piyadelerinin koordineli operasyonu ile kaçakçılık yaptığı tespit edilen teknelere el konuldu" ifadelerini kullandı.

iran

basra körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, devrim muhafızları ordusu, basra körfezi, kaçak, akaryakıt