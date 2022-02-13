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https://tr.sputniknews.com/20220213/iran-basra-korfezinde-kacak-akaryakit-gerekcesiyle-2-tekneye-el-koydu-1053797790.html
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' gerekçesiyle 2 tekneye el koydu
İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' gerekçesiyle 2 tekneye el koydu
İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde 15 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle iki tekneye el koyduğu bildirildi. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-13T21:14+0300
dünya
iran
devrim muhafızları ordusu
basra körfezi
kaçak
akaryakıt
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İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen iki tekneye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi.Kahramani, "Kaçakçılar, bu akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelere nakletmeye çalışıyordu ancak istihbarat takibi ve deniz piyadelerinin koordineli operasyonu ile kaçakçılık yaptığı tespit edilen teknelere el konuldu" ifadelerini kullandı.
iran
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iran, devrim muhafızları ordusu, basra körfezi, kaçak, akaryakıt

İran, Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' gerekçesiyle 2 tekneye el koydu

21:14 13.02.2022
© AP Photo / Fay Abuelgasimİran, Basra Körfezi, petrol tankeri
İran, Basra Körfezi, petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Fay Abuelgasim
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İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Basra Körfezi'nde 15 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle iki tekneye el koyduğu bildirildi.
İran devlet televizyonuna konuşan Hürmüzgan eyaletinin Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi sularında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen iki tekneye Devrim Muhafızları Ordusu donanmasına bağlı birlikler tarafından el konulduğunu söyledi.
Kahramani, "Kaçakçılar, bu akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelere nakletmeye çalışıyordu ancak istihbarat takibi ve deniz piyadelerinin koordineli operasyonu ile kaçakçılık yaptığı tespit edilen teknelere el konuldu" ifadelerini kullandı.
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