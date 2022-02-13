https://tr.sputniknews.com/20220213/kopegi-anestezisiz-kisirlastiran-veteriner-hekim-hakkinda-sorusturma-1053796026.html

Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma

Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma

Çankırı’nın Çerleş ilçesinde anestezisiz köpeği kısırlaştırdığı iddia edilen veteriner hekim hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyadan paylaşılan olaya... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T18:53+0300

2022-02-13T18:53+0300

2022-02-13T18:53+0300

türkiye

çankırı

köpek

kısırlaştırma

veteriner

soruşturma

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Olay, Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli veteriner hekim, sokak köpeğine anestezisiz kısırlaştırma işlemi yaptı. Operasyon anına ait görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Yaşanan olayın sosyal medyada gündem olması sonrasında sosyal medya hesabından açıklamam yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Vali Ayaz, “Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçesinde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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çankırı, köpek, kısırlaştırma, veteriner, soruşturma