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https://tr.sputniknews.com/20220213/kopegi-anestezisiz-kisirlastiran-veteriner-hekim-hakkinda-sorusturma-1053796124.html
Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma
Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma
Çankırı’nın Çerleş ilçesinde anestezisiz köpeği kısırlaştırdığı iddia edilen veteriner hekim hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyadan paylaşılan olaya... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T18:54+0300
2022-02-13T19:20+0300
türkiye
çankırı
köpek
kısırlaştırma
veteriner
soruşturma
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Olay, Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli veteriner hekim, sokak köpeğine anestezisiz kısırlaştırma işlemi yaptı. Operasyon anına ait görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Yaşanan olayın sosyal medyada gündem olması sonrasında sosyal medya hesabından açıklamam yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Vali Ayaz, “Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçesinde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
türkiye
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çankırı, köpek, kısırlaştırma, veteriner, soruşturma

Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma

18:54 13.02.2022 (güncellendi: 19:20 13.02.2022)
© DHAAdana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Çankırı’nın Çerleş ilçesinde anestezisiz köpeği kısırlaştırdığı iddia edilen veteriner hekim hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medyadan paylaşılan olaya ait görüntüler ise büyük tepki topladı.
Olay, Çerkeş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli veteriner hekim, sokak köpeğine anestezisiz kısırlaştırma işlemi yaptı. Operasyon anına ait görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
Yaşanan olayın sosyal medyada gündem olması sonrasında sosyal medya hesabından açıklamam yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Vali Ayaz, “Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçesinde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
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