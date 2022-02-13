Köpeği anestezisiz kısırlaştıran veteriner hekim hakkında soruşturma

Anestezi vermeden bir canlıyı kısırlaştırma için diri diri kesmek CANİLİKTİR!@merkezkonseyi Bu vet.hek.bir daha hiç bir canlıya zarar vermemesi ve tıbbı ve etik kurallara uygun çalışan hekimlere haksızlık olmaması için inceleme başlatılıp #MeslektenMen edilmesini talep ediyoruz. pic.twitter.com/y7oWiuEjLB