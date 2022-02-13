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https://tr.sputniknews.com/20220213/kuyumcularda-sevgililer-gunu-oncesi-yogunlugu-her-kadin-baget-yuzugu-sever-1053788954.html
Kuyumcularda Sevgililer Günü öncesi yoğunluğu: ‘Her kadın baget yüzüğü sever’
Kuyumcularda Sevgililer Günü öncesi yoğunluğu: ‘Her kadın baget yüzüğü sever’
Kırşehir’de kuyumculuk yapan Dilek Durukan “Sevgililer Günü öncesi yoğunluğumuz devam ediyor. Alışveriş yapan müşterilerimiz genellikle tektaş yüzük, kolye... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T12:54+0300
2022-02-13T12:54+0300
yaşam
türkiye
kırşehir
14 şubat sevgililer günü
kuyumcu
pırlanta
altın
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Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Sevdiklerine hediye almak isteyenler kuyumcularda tektaş yüzük, küpe, kolye ve bileklik tercih ediyor. Kentte kuyumculuk yapan Dilek Durukan, "Sevgililer Günü öncesi yoğunluğumuz devam ediyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen müşterilerimiz alışverişlerini yapıyor. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle memnunuz. Alışveriş yapan müşterilerimiz genellikle tektaş yüzük, kolye, bileklik ve küpeye yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir'de Sevgililer Günü öncesi her sene büyük indirimlerimiz olur. Burada müşterilerimiz için baget yüzüklerimizi 699 TL'den satışa sunduk. Sevgililer Gününde bütün kadınların mutlu ve aşk dolu olmasını istiyoruz. Beyler 'ben eşime ne alayım?' diye düşünmesin. Her kadın baget yüzüğü sever. Yanılmayacaksınız eşinizi çok mutlu edeceksiniz" diye konuştu.
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türkiye, kırşehir, 14 şubat sevgililer günü, kuyumcu, pırlanta, altın

Kuyumcularda Sevgililer Günü öncesi yoğunluğu: ‘Her kadın baget yüzüğü sever’

12:54 13.02.2022
© DHAKuyumcularda Sevgililer Günü öncesi yoğunluğu: ‘Her kadın baget yüzüğü sever’
Kuyumcularda Sevgililer Günü öncesi yoğunluğu: ‘Her kadın baget yüzüğü sever’ - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Kırşehir’de kuyumculuk yapan Dilek Durukan “Sevgililer Günü öncesi yoğunluğumuz devam ediyor. Alışveriş yapan müşterilerimiz genellikle tektaş yüzük, kolye, bileklik ve küpeye yoğun ilgi gösteriyor. Her kadın baget yüzüğü sever. Yanılmayacaksınız eşinizi çok mutlu edeceksiniz” dedi.
Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Sevdiklerine hediye almak isteyenler kuyumcularda tektaş yüzük, küpe, kolye ve bileklik tercih ediyor.
Kentte kuyumculuk yapan Dilek Durukan, "Sevgililer Günü öncesi yoğunluğumuz devam ediyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen müşterilerimiz alışverişlerini yapıyor. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle memnunuz. Alışveriş yapan müşterilerimiz genellikle tektaş yüzük, kolye, bileklik ve küpeye yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir'de Sevgililer Günü öncesi her sene büyük indirimlerimiz olur. Burada müşterilerimiz için baget yüzüklerimizi 699 TL'den satışa sunduk. Sevgililer Gününde bütün kadınların mutlu ve aşk dolu olmasını istiyoruz. Beyler 'ben eşime ne alayım?' diye düşünmesin. Her kadın baget yüzüğü sever. Yanılmayacaksınız eşinizi çok mutlu edeceksiniz" diye konuştu.
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