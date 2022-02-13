https://tr.sputniknews.com/20220213/kuyumcularda-sevgililer-gunu-oncesi-yogunlugu-her-kadin-baget-yuzugu-sever-1053788954.html

Kuyumcularda Sevgililer Günü öncesi yoğunluğu: ‘Her kadın baget yüzüğü sever’

Kuyumcularda Sevgililer Günü öncesi yoğunluğu: ‘Her kadın baget yüzüğü sever’

Kırşehir’de kuyumculuk yapan Dilek Durukan “Sevgililer Günü öncesi yoğunluğumuz devam ediyor. Alışveriş yapan müşterilerimiz genellikle tektaş yüzük, kolye... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T12:54+0300

2022-02-13T12:54+0300

2022-02-13T12:54+0300

yaşam

türkiye

kırşehir

14 şubat sevgililer günü

kuyumcu

pırlanta

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053788929_0:20:657:390_1920x0_80_0_0_09251d16a9664b4d837c6c97ea68ed69.jpg

Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Sevdiklerine hediye almak isteyenler kuyumcularda tektaş yüzük, küpe, kolye ve bileklik tercih ediyor. Kentte kuyumculuk yapan Dilek Durukan, "Sevgililer Günü öncesi yoğunluğumuz devam ediyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen müşterilerimiz alışverişlerini yapıyor. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle memnunuz. Alışveriş yapan müşterilerimiz genellikle tektaş yüzük, kolye, bileklik ve küpeye yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir'de Sevgililer Günü öncesi her sene büyük indirimlerimiz olur. Burada müşterilerimiz için baget yüzüklerimizi 699 TL'den satışa sunduk. Sevgililer Gününde bütün kadınların mutlu ve aşk dolu olmasını istiyoruz. Beyler 'ben eşime ne alayım?' diye düşünmesin. Her kadın baget yüzüğü sever. Yanılmayacaksınız eşinizi çok mutlu edeceksiniz" diye konuştu.

kırşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kırşehir, 14 şubat sevgililer günü, kuyumcu, pırlanta, altın