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Kylie Jenner bebeğinin adını açıkladı
Kylie Jenner bebeğinin adını açıkladı
Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, bebeğinin adını açıkladı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
kylie jenner
travis scott
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isim
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Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile ikinci çocuğunu kucağına aldı.24 yaşındaki ünlü yıldız, cuma günü yaptığı Instagram paylaşımıyla, yeni doğan oğluna Wolf Webster adını koyduğunu duyurdu.İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti. Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu. Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece "2/2/22" yazmıştı.Bebeğinin dünyaya geldiğini haberinin ardından Jenner'ın hayranları isim tahmini yapmaya başladı. Jenner'ın doğum haberini verirken mavi kalp emojisi tercih etmesi nedeniyle cinsiyetinin erkek olduğu anlaşılmıştı. Ancak ismiyke ilgili farklı tahminler yapıldı.Jenner'ın Instagram gönderisinin altındaki yorumlarda Jenner'ın aile üyelerinin ve yakın arkadaşlarının "melek" şeklinde yorumlar yazması, bebeğin adının Angel (Melek) olduğuna inanılmasına yol açtı.Jenner ve Travis Scott, ikinci çocuklarını beklediklerini geçen eylül ayında doğrulamıştı. Yayınladıkları bir buçuk dakikalık video, Jenner'ın annesine haberi verdiği ve Kris Jenner'in, hayatının "en mutlu günlerinden" birini yaşadığını bildirdiği anları içeriyordu.Jenner ile 30 yaşındaki Scott 2017'den bu yana birlikte. Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Jenner ve Scott çifti, 2019'da ayrılmış, Mayıs 2021’de yeniden barışmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kylie-jenner-ve-travis-scott-ciftinin-ikinci-cocugu-dunyaya-geldi--1053548258.html
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kylie jenner, travis scott, bebek, isim

Kylie Jenner bebeğinin adını açıkladı

20:00 13.02.2022 (güncellendi: 20:01 13.02.2022)
© AFP 2022 / ANGELA WEISSKylie Jenner
Kylie Jenner - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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Rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu dünyaya getiren Kylie Jenner, bebeğinin adını açıkladı.
Reality show yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner, rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile ikinci çocuğunu kucağına aldı.
24 yaşındaki ünlü yıldız, cuma günü yaptığı Instagram paylaşımıyla, yeni doğan oğluna Wolf Webster adını koyduğunu duyurdu.
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт и модель Кайли Дженнер на вручении премии Грэмми - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
YAŞAM
Kylie Jenner ve Travis Scott çiftinin ikinci çocuğu dünyaya geldi
7 Şubat, 10:22
İkinci çocuğunu 2 Şubat'ta dünyaya getiren Jenner, haberi doğumdan beş gün sonra sosyal medya paylaşımıyla vermişti. Dört yaşında Stormi adında bir kızı olan ünlü yıldız, kızının, yeni erkek kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafıyla, oğlunun dünyaya geldiğini duyurmuştu. Jenner, fotoğrafın açıklamasına sadece "2/2/22" yazmıştı.
Bebeğinin dünyaya geldiğini haberinin ardından Jenner'ın hayranları isim tahmini yapmaya başladı. Jenner'ın doğum haberini verirken mavi kalp emojisi tercih etmesi nedeniyle cinsiyetinin erkek olduğu anlaşılmıştı. Ancak ismiyke ilgili farklı tahminler yapıldı.
Jenner'ın Instagram gönderisinin altındaki yorumlarda Jenner'ın aile üyelerinin ve yakın arkadaşlarının "melek" şeklinde yorumlar yazması, bebeğin adının Angel (Melek) olduğuna inanılmasına yol açtı.
Jenner ve Travis Scott, ikinci çocuklarını beklediklerini geçen eylül ayında doğrulamıştı. Yayınladıkları bir buçuk dakikalık video, Jenner'ın annesine haberi verdiği ve Kris Jenner'in, hayatının "en mutlu günlerinden" birini yaşadığını bildirdiği anları içeriyordu.
Jenner ile 30 yaşındaki Scott 2017'den bu yana birlikte. Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren Jenner ve Scott çifti, 2019'da ayrılmış, Mayıs 2021’de yeniden barışmıştı.
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