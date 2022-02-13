https://tr.sputniknews.com/20220213/lugansk-abd-ve-avrupanin-agit-misyonundaki-temsilcilerini-cagirmasi-bir-provokasyonun-habercisi-1053791380.html

Lugansk: ABD ve Avrupa'nın AGİT misyonundaki temsilcilerini çağırması, bir provokasyonun habercisi

Lugansk: ABD ve Avrupa'nın AGİT misyonundaki temsilcilerini çağırması, bir provokasyonun habercisi

AGİT Özel Gözlem Misyonu'ndaki ABD, AB ve İngiltere temsilcilerinin geri çağrılmasının askeri bir tehlikeyle ilgili olmadığını söyleyen Lugansk Halk... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T14:54+0300

2022-02-13T14:54+0300

2022-02-13T14:54+0300

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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, AGİT Özel Gözlem Misyonu'ndaki ABD, AB ve İngiltere temsilcilerinin geri çağrılması nedeniyle Donbass'ta provokasyon düzenlenebileceği uyarısı yaptı.Sputnik'e demeç veren Miroşkin, "AB, ABD ve İngiltere temsilcilerinin AGİT Özel Gözlem Misyonu'ndan geri çağrılması, Batı'nın Ukrayna'dan resmi bilgi akışını engellemek için attığı bilinçli bir adım ve bunun askeri bir tehlikeyle hiçbir ilgisi yok. Bu, büyük çaplı bir provokasyonun hazırlığı" dedi.Provokasyonun Kiev ve Batılı hamileri tarafından hazırlandığını kaydeden Miroşkin, söz konusu temsilcilerin geri çağrılmasının misyonun yükümlülüklerini yerine getirmesini kısıtlayacağını belirtti.Miroşkin, "Batı, AGİT kararları olmadan, her şeyi gören değil, Ukrayna'daki durum hakkında resmi veriler sağlayan uluslararası izleme penceresini kapatacak. Böyle bir durum, AGİT'in Özel Gözlem Misyonu'nu kurma kararı aldığı Mart 2014'ten beri yaşanmadı. AGİT temsilcileri, hem 2014 hem de 2015'te sert askeri faaliyetlerin yaşandığı dönemlerde bölgedeydi. Dolayısıyla, mesele askeri tehlikeyle alakalı değil" diye vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220213/abdli-siyaset-bilimci-washington-kuzey-akim-2yi-durdurmak-icin-ukrayna-savasi-cikariyor-1053788803.html

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lugansk, ukrayna, donbass, savaş, kriz, gerilim, açıklama, çağrı