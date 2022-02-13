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Midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da AFAD aracı olarak kullanılan bir pikap ile özel halk otobüsü midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T12:12+0300
2022-02-13T12:12+0300
türkiye
şanlıurfa
trafik kazası
afad
midibüs
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Şanlıurfa'da İbrahim Direkli idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
türkiye
şanlıurfa
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şanlıurfa, trafik kazası, afad, midibüs

Midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

12:12 13.02.2022
© DHA / Trafik kazası
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA /
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Şanlıurfa'da AFAD aracı olarak kullanılan bir pikap ile özel halk otobüsü midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da İbrahim Direkli idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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