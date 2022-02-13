https://tr.sputniknews.com/20220213/midibus-ile-afad-araci-carpisti-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1053788474.html

Midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da AFAD aracı olarak kullanılan bir pikap ile özel halk otobüsü midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T12:12+0300

2022-02-13T12:12+0300

2022-02-13T12:12+0300

türkiye

şanlıurfa

trafik kazası

afad

midibüs

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Şanlıurfa'da İbrahim Direkli idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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şanlıurfa, trafik kazası, afad, midibüs