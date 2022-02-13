Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220213/midibus-ile-afad-araci-carpisti-1-kisi-oldu-3-kisi-yaralandi-1053788474.html
Midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da AFAD aracı olarak kullanılan bir pikap ile özel halk otobüsü midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T12:12+0300
2022-02-13T12:12+0300
2022-02-13T12:12+0300
türkiye
şanlıurfa
trafik kazası
afad
midibüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053641319_0:46:360:249_1920x0_80_0_0_37396ccb54b157a28eb9fa99050fe22d.jpg
Şanlıurfa'da İbrahim Direkli idaresindeki şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
türkiye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053641319_0:12:360:282_1920x0_80_0_0_c489721876f33fc5b8739b3f7a93d5b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şanlıurfa, trafik kazası, afad, midibüs
Midibüs ile AFAD aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Abone ol
Şanlıurfa'da AFAD aracı olarak kullanılan bir pikap ile özel halk otobüsü midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'da İbrahim Direkli idaresindeki
şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, midibüs şoförü Direkli
olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.