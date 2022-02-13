Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220213/milli-savunma-bakanligi-askeri-fabrikadan-tarihi-fotograflar-paylasti-1053783430.html
Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T00:28+0300
2022-02-13T00:28+0300
2022-02-13T00:28+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
askeri
fabrika
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053783396_0:36:1164:691_1920x0_80_0_0_40d1f8117c786cc9d312abe3dbba80ad.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053783396_98:0:1066:726_1920x0_80_0_0_bc1074b0381ec62c224ae7ba4040f1bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), askeri, fabrika, fotoğraf
Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.
Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.