https://tr.sputniknews.com/20220213/milli-savunma-bakanligi-askeri-fabrikadan-tarihi-fotograflar-paylasti-1053783430.html

Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T00:28+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

askeri

fabrika

fotoğraf

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.

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milli savunma bakanlığı (msb), askeri, fabrika, fotoğraf