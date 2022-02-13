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https://tr.sputniknews.com/20220213/milli-savunma-bakanligi-askeri-fabrikadan-tarihi-fotograflar-paylasti-1053783430.html
Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T00:28+0300
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
askeri
fabrika
fotoğraf
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.
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milli savunma bakanlığı (msb), askeri, fabrika, fotoğraf

Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikadan tarihi fotoğraflar paylaştı

00:28 13.02.2022
© Sputnik / Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© Sputnik / Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara'daki askeri fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.
Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.

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