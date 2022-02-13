Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Steinmeier yeniden Almanya'nın cumhurbaşkanı seçildi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220213/milyon-dolarlik-tabloya-goz-cizen-guvenlikci-ilk-kez-konustu-yaptigim-ahmaklik-1053792868.html
Milyon dolarlık tabloya göz çizen güvenlikçi ilk kez konuştu: ‘Yaptığım ahmaklık’
Milyon dolarlık tabloya göz çizen güvenlikçi ilk kez konuştu: ‘Yaptığım ahmaklık’
Rusya'da bir sanat merkezindeki milyon dolarlık tabloya tükenmez kalemle göz çizen güvenlik görevlisi Aleksandr Vasilyev, bu eylemi bir grup gencin sözlerine... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T15:56+0300
2022-02-13T15:56+0300
dünya
rusya
anna leporskaya
resim
tablo
aleksandr vasilyev
hapis
para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053696887_0:0:690:389_1920x0_80_0_0_017f24a7fd49788efa1086ba5ddf74c5.jpg
Süprematizm hareketinin yaratıcısı Rus ressam Kazimir Maleviç’in öğrencisi Anna Leporskaya’nın imzasını taşıyan ‘Üç Figür’ isimli tablodaki yüzlerden ikisine göz çizen Vasilyev, Yekaterinburg merkezli E1 televizyonuna konuştu.Daha önce Sovyet ve Rus ordusu saflarında Afganistan ve Çeçenistan'da savaşan ve gazi olan Vasiliev, bir gün Yeltsin Merkezi'ndeki mesaisi sırasında 16-17 yaşlarındaki bir grup gencin ‘Üç Figür’ isimli tablo hakkındaki konuşmalarını duyduğunu anlattı. Vasilyev, "Tabloda neden hiç göz, ağız ve güzellik bulunmadığını tartışıyorlardı. Grupta kızlar da vardı, "Burada çalışıyorsunuz, göz çizsenize" dediler. Ben de bu tablonun onların çalışması olup olmadığını sordum. Onlar da "evet" dedi. Bana tükenmez kalem verdiler. Ben de gözleri çizdim. Onların çocukluk resimleri olduğunu sandım" ifadelerini kullandı.Hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya olan 63 yaşındaki Vasilyev, insanların tablonun yanından geçerken gülümsediklerini gördüğünü ve daha sonra başı ağrıdığı için eve gittiğini söyledi. Birkaç gün sonra ise polisin geldiğini anlatan Vasilyev, "Beni neyle suçladıklarını hemen anladım. 'Getirin, tamamen temizleyeyim' dedim. Ben hiçbir zaman başkalarının tablolarına müdahale etmedim. Neden başkasının şeyini bozayım? Keşke bunun o çocukların çalışmaları olmadığını, tabloların Moskova'dan getirildiğini ve ne kadar pahalı olduklarını bilseydim! Ben ne yaptım böyle!" diye konuştu.Yaptığının ahmaklık olduğunu ve şu anda tek hayalinin yaşanan tüm bu şeyleri unutmak olduğunu vurgulayan Vasilyev, "Herkesin başımdan gitmesini ve önceden olduğu gibi eşimle sakince yaşamak istiyorum" diye ekledi. Hakkında soruşturma başlatılan Vasilyev, para cezasıyla kurtulabileceği gibi bir hapis cezası tehlikesiyle de karşı karşıya.Şu anda tablo restorasyondan geçiyor. Daha önce Tretyakov Galerisi koleksiyonundan, 1932-1934’e tarihlenen tablonun üzerine bir sergi sırasında tükenmez kalemle göz çizildiği bilgisi verilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tablonun restorasyonu için gerekli ücretin 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053696887_90:0:690:450_1920x0_80_0_0_9d1e8fb0cd6548cc1dc5df6e03bb49cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, anna leporskaya, resim, tablo, aleksandr vasilyev, hapis, para cezası

Milyon dolarlık tabloya göz çizen güvenlikçi ilk kez konuştu: ‘Yaptığım ahmaklık’

15:56 13.02.2022
© DHARusya’da güvenlik görevlisinin tükenmez kalemle göz çizdiği Yeltsin Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenen 1.3 milyon dolarlık bir tablo
Rusya’da güvenlik görevlisinin tükenmez kalemle göz çizdiği Yeltsin Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenen 1.3 milyon dolarlık bir tablo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
Abone ol
Rusya'da bir sanat merkezindeki milyon dolarlık tabloya tükenmez kalemle göz çizen güvenlik görevlisi Aleksandr Vasilyev, bu eylemi bir grup gencin sözlerine inanıp gerçekleştirdiğini söyledi.
Süprematizm hareketinin yaratıcısı Rus ressam Kazimir Maleviç’in öğrencisi Anna Leporskaya’nın imzasını taşıyan ‘Üç Figür’ isimli tablodaki yüzlerden ikisine göz çizen Vasilyev, Yekaterinburg merkezli E1 televizyonuna konuştu.
Daha önce Sovyet ve Rus ordusu saflarında Afganistan ve Çeçenistan'da savaşan ve gazi olan Vasiliev, bir gün Yeltsin Merkezi'ndeki mesaisi sırasında 16-17 yaşlarındaki bir grup gencin ‘Üç Figür’ isimli tablo hakkındaki konuşmalarını duyduğunu anlattı. Vasilyev, "Tabloda neden hiç göz, ağız ve güzellik bulunmadığını tartışıyorlardı. Grupta kızlar da vardı, "Burada çalışıyorsunuz, göz çizsenize" dediler. Ben de bu tablonun onların çalışması olup olmadığını sordum. Onlar da "evet" dedi. Bana tükenmez kalem verdiler. Ben de gözleri çizdim. Onların çocukluk resimleri olduğunu sandım" ifadelerini kullandı.
Hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya olan 63 yaşındaki Vasilyev, insanların tablonun yanından geçerken gülümsediklerini gördüğünü ve daha sonra başı ağrıdığı için eve gittiğini söyledi. Birkaç gün sonra ise polisin geldiğini anlatan Vasilyev, "Beni neyle suçladıklarını hemen anladım. 'Getirin, tamamen temizleyeyim' dedim. Ben hiçbir zaman başkalarının tablolarına müdahale etmedim. Neden başkasının şeyini bozayım? Keşke bunun o çocukların çalışmaları olmadığını, tabloların Moskova'dan getirildiğini ve ne kadar pahalı olduklarını bilseydim! Ben ne yaptım böyle!" diye konuştu.
Yaptığının ahmaklık olduğunu ve şu anda tek hayalinin yaşanan tüm bu şeyleri unutmak olduğunu vurgulayan Vasilyev, "Herkesin başımdan gitmesini ve önceden olduğu gibi eşimle sakince yaşamak istiyorum" diye ekledi. Hakkında soruşturma başlatılan Vasilyev, para cezasıyla kurtulabileceği gibi bir hapis cezası tehlikesiyle de karşı karşıya.
Şu anda tablo restorasyondan geçiyor. Daha önce Tretyakov Galerisi koleksiyonundan, 1932-1934’e tarihlenen tablonun üzerine bir sergi sırasında tükenmez kalemle göz çizildiği bilgisi verilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tablonun restorasyonu için gerekli ücretin 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала