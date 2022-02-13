https://tr.sputniknews.com/20220213/milyon-dolarlik-tabloya-goz-cizen-guvenlikci-ilk-kez-konustu-yaptigim-ahmaklik-1053792868.html

Milyon dolarlık tabloya göz çizen güvenlikçi ilk kez konuştu: ‘Yaptığım ahmaklık’

Milyon dolarlık tabloya göz çizen güvenlikçi ilk kez konuştu: ‘Yaptığım ahmaklık’

Rusya'da bir sanat merkezindeki milyon dolarlık tabloya tükenmez kalemle göz çizen güvenlik görevlisi Aleksandr Vasilyev, bu eylemi bir grup gencin sözlerine... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T15:56+0300

2022-02-13T15:56+0300

2022-02-13T15:56+0300

dünya

rusya

anna leporskaya

resim

tablo

aleksandr vasilyev

hapis

para cezası

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Süprematizm hareketinin yaratıcısı Rus ressam Kazimir Maleviç’in öğrencisi Anna Leporskaya’nın imzasını taşıyan ‘Üç Figür’ isimli tablodaki yüzlerden ikisine göz çizen Vasilyev, Yekaterinburg merkezli E1 televizyonuna konuştu.Daha önce Sovyet ve Rus ordusu saflarında Afganistan ve Çeçenistan'da savaşan ve gazi olan Vasiliev, bir gün Yeltsin Merkezi'ndeki mesaisi sırasında 16-17 yaşlarındaki bir grup gencin ‘Üç Figür’ isimli tablo hakkındaki konuşmalarını duyduğunu anlattı. Vasilyev, "Tabloda neden hiç göz, ağız ve güzellik bulunmadığını tartışıyorlardı. Grupta kızlar da vardı, "Burada çalışıyorsunuz, göz çizsenize" dediler. Ben de bu tablonun onların çalışması olup olmadığını sordum. Onlar da "evet" dedi. Bana tükenmez kalem verdiler. Ben de gözleri çizdim. Onların çocukluk resimleri olduğunu sandım" ifadelerini kullandı.Hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya olan 63 yaşındaki Vasilyev, insanların tablonun yanından geçerken gülümsediklerini gördüğünü ve daha sonra başı ağrıdığı için eve gittiğini söyledi. Birkaç gün sonra ise polisin geldiğini anlatan Vasilyev, "Beni neyle suçladıklarını hemen anladım. 'Getirin, tamamen temizleyeyim' dedim. Ben hiçbir zaman başkalarının tablolarına müdahale etmedim. Neden başkasının şeyini bozayım? Keşke bunun o çocukların çalışmaları olmadığını, tabloların Moskova'dan getirildiğini ve ne kadar pahalı olduklarını bilseydim! Ben ne yaptım böyle!" diye konuştu.Yaptığının ahmaklık olduğunu ve şu anda tek hayalinin yaşanan tüm bu şeyleri unutmak olduğunu vurgulayan Vasilyev, "Herkesin başımdan gitmesini ve önceden olduğu gibi eşimle sakince yaşamak istiyorum" diye ekledi. Hakkında soruşturma başlatılan Vasilyev, para cezasıyla kurtulabileceği gibi bir hapis cezası tehlikesiyle de karşı karşıya.Şu anda tablo restorasyondan geçiyor. Daha önce Tretyakov Galerisi koleksiyonundan, 1932-1934’e tarihlenen tablonun üzerine bir sergi sırasında tükenmez kalemle göz çizildiği bilgisi verilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tablonun restorasyonu için gerekli ücretin 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.

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rusya, anna leporskaya, resim, tablo, aleksandr vasilyev, hapis, para cezası