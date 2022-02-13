https://tr.sputniknews.com/20220213/peskov-putinin-2007-munih-guvenlik-konferansinda-isaret-ettigi-sorunlar-azalmadi-artti-1053794419.html

Peskov: Putin'in 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda işaret ettiği sorunlar azalmadı, arttı

Peskov: Putin'in 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda işaret ettiği sorunlar azalmadı, arttı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2007 Münih Güvenlik Konferansı'nda işaret ettiği sorunların daha da arttığını belirtti. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T17:24+0300

2022-02-13T17:24+0300

2022-02-13T17:24+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

münih güvenlik konferansı

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043978406_0:241:2785:1807_1920x0_80_0_0_0dcb6f29567dbde975d4a238a55a0513.jpg

Rusya'nın 2022 Münih Güvenlik Konferansı'na katılmayı reddetmesi kapsamında Kremlin Sözcüsü Peskov'un Sputnik'ten verdiği demeçten yeni bölümler yayınlandı.Putin'in konferansta ABD'nin Romanya ve Bulgaristan'a konuşlandırdığı önleme füzelerine dikkat çektiğini anımsatan Peskov, "Bu füzeler, çok hızlı bir şekilde saldırı füzelerine dönüştürülebiliyor. Doğru mu? Doğru! Yani (Putin'in vurguladığı sorunun) güncelliği hiçbir şekilde azalmıyor. Ne yazık ki. Putin'in Münih konuşmasından bahsettiği sorunların 2022'de daha az olmasını isterdim, ancak sadece artıyor" dedi.'Terör tehdidi, bugün de en az o zamanki kadar güncel'"NATO neden bizim sınırlarımıza geliyor? Avrupa kıtası daha güvenli hale mi geliyor? Ama yanılmıyorsam, Putin, 'NATO son kez genişlediğinde Avrupa daha mı güvenli hale geldi?' demişti. Bizim için en büyük meydan okumalar Avrupa'daki birtakım sorunlar mı? Terörizm değil mi? Terör tehdidi, bugün de en az o zamanki kadar güncel. Örneğin, terör sorununu Hindistan olmadan çözmek mümkün mü? Ama ne Hindistan'ın ne de Rusya'nın NATO'yla hiçbir ilgisi yok. Öyleyse NATO'nun rolü nedir? NATO'nun barış yapıcılığı nerede?" sorularını yönelten Peskov, NATO'nun öncelikle Rusya'yı karşı tasarlanan askeri bir örgüt olduğunu vurguladı.'AGİT bir 'alet' olmayı bırakmalı, evrensel bir örgüt olmalı'Peskov, AGİT'in bir 'alet' rolü oynamaması ve Avrupa'da güvenlik ve işbirliği sorunlarıyla uğraşan evrensel bir örgüt olması gerektiğini söyledi."AGİT'in bir 'alet' rolü oynamayı bırakması, Avrupa'da güvenlik ve işbirliği sorunlarıyla fiilen uğraşan, birinci sınıf ve ikinci sınıf ülkeler ayrımı yapmayan evrensel bir örgüt olması çok önemli" diyen Peskov, Putin'in 15. yıl önce Münih'teki konuşmasında sunduğu AGİT'le ilgili önerilerin de güncelliğini koruduğunun altını çizdi.'Rusya'nın kendi tutumunu ifade etme sıkıntısı yok'Peskov'a, Rusya'nın konferansa katılmayı reddetmesi nedeniyle Moskova'nın tutumunu ifade etmek için artık daha az imkana sahip olup olmadığı soruldu.Peskov, "Rusya'da tutumunu ifade etme sıkıntısı yok. En azından Devlet Başkanı Putin'in herhangi bir formatta yaptığı herhangi bir konuşma, dünyadaki herkesin kesinlikle ilgisini çekiyor. Bu devam ediyor ve tamamen olağan bir şey. Dolayısıyla, bu konuda hiçbir eksiklik yok" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/nato-karadenize-yeni-muharebe-gruplari-konuslandirabiliriz-1053753024.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, münih güvenlik konferansı, nato