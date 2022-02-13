Prof. Dr. Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın, göz teması kurmayın

"Bazen bir fiziki mekanı,bazen bir coğrafik alana, başka bir canlıya, bir gıdaya, eşlerine veya insana karşı sahiplenme duygusuna sahip olmaları. Sahiplendikleri şeyi kaybetme hissiyatına kapıldıkları an, hemen savunmaya geçip saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar. En önemli nedenlerden bir tanesi açlık. Eğer gıdaya, besine ulaşamazlar ise avcı rolüne bürünecekler, kendileri bunu tedarik etmeye çalışacaklar. Avcı rolüne bürünmeleri de agresifleştirecek, saldırganlığa olan meyli artıracak. Bir diğer neden insanlarla olan geçmişleri. Eğer köpekler o yaşlarına kadar temas ettikleri insanlardan kötü bir davranış görmüşler ise karşılaştıkları insanların yine kendilerine kötü bir tavır sergileyeceklerini düşünerek kendilerini savunmaya geçebiliyorlar ve saldırgan bir hale gelebiliyorlar. Buna neden insan olduğu gibi bazı objelerde bunu tetikleyebiliyor. Bunlar, elinde bir şemsiye olan vatandaş bir sokak köpeğine o şemsiyeyi kullanarak biraz ters bir davranışta bulunmuş olsun. Köpek şemsiye ya da şemsiye benzer bir objeyi gördüğü zaman belki bu olayı hatırlayıp yine kendini savunmak reaksiyonu göstereceği için saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar. Son zamanlarda gördüğümüz bu saldırganlık olayları genellikle birden fazla köpeğin işin içinde olduğu olaylar olarak görüyoruz. Sürü psikolojisi. Burada da şöyle bir tahmin ya da öngörü var. O sürünün muhakkak bir lideri vardır. Eğer lider az önce bahsettiğimiz gerekçelerden dolayı karşıdaki canlıya, bu insan da olabilir, başka bir hayvan türü de olabilir. Saldırma meyilinde olursa yanındaki diğer köpekler de aynı tavrı sergileyip o canlıya saldırma meyili gösterebiliyor. Saldırganlığın öngörülen nedenlerinden bir tanesi de köpeklerin eşlerini korumaya çalışmaları, öyle bir hissiyata sahip olmaları. Buna nazaran da yine eşlerinin zarar göreceğini düşündükleri an kendilerini bir savunma meyili göstererek karşıya belki bir saldırgan tavır sergilemeleri de mümkün olabiliyor."