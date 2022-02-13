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Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan türler görüldü: Bölgedeki memeli türü sayısı 25'e yükseldi
Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan türler görüldü: Bölgedeki memeli türü sayısı 25'e yükseldi
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde, nesli tehdit altında olan alaca sansar ve Savi'nin cüce yarasası görüldü. Bölgedeki memeli türü sayısı... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T17:53+0300
2022-02-13T17:53+0300
yaşam
türkiye
salda gölü
yarasa
sansar
memeli canlılar
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Burdur Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarda bölgeyi yeni kullanmaya başlayan nesli tehdit altındaki alaca sansar ve Savi’nin cüce yarasası olduğu tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ümit Turan, iki memeli türün tespit edilmesi ile bölgede yapılan çalışmalarda tespit edilen memeli türü sayısının 25'e çıktığını belirtti.‘Belki yeni türler bulabiliriz’İki sene önce Salda Gölü'nde biyolojik çeşitlilik araştırmalarının başlatıldığını söyleyen Turan, "Biyolojik çeşitlilik araştırma çalışmalarımız 2022'nin sonuna kadar devam edecek. Belki yeni türler bulabiliriz. Salda Gölü'nde aldığımız tedbirler ve Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesi bölgedeki doğal yaşamı olumlu etkiledi ve bölgeyi kullanan kuş türleri memeli türlerinin sayısını artırdı" dedi.
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türkiye, salda gölü, yarasa, sansar, memeli canlılar

Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan türler görüldü: Bölgedeki memeli türü sayısı 25'e yükseldi

17:53 13.02.2022
© DHASalda Gölü'nde nesli tehdit altında olan türler görüldü: Bölgedeki memeli türü sayısı 25'e yükseldi
Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan türler görüldü: Bölgedeki memeli türü sayısı 25'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde, nesli tehdit altında olan alaca sansar ve Savi'nin cüce yarasası görüldü. Bölgedeki memeli türü sayısı 25'e çıktı.
Burdur Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarda bölgeyi yeni kullanmaya başlayan nesli tehdit altındaki alaca sansar ve Savi’nin cüce yarasası olduğu tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ümit Turan, iki memeli türün tespit edilmesi ile bölgede yapılan çalışmalarda tespit edilen memeli türü sayısının 25'e çıktığını belirtti.

‘Belki yeni türler bulabiliriz’

İki sene önce Salda Gölü'nde biyolojik çeşitlilik araştırmalarının başlatıldığını söyleyen Turan, "Biyolojik çeşitlilik araştırma çalışmalarımız 2022'nin sonuna kadar devam edecek. Belki yeni türler bulabiliriz. Salda Gölü'nde aldığımız tedbirler ve Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesi bölgedeki doğal yaşamı olumlu etkiledi ve bölgeyi kullanan kuş türleri memeli türlerinin sayısını artırdı" dedi.
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