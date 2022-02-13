https://tr.sputniknews.com/20220213/salda-golunde-nesli-tehdit-altinda-olan-turler-goruldu-bolgedeki-memeli-turu-sayisi-25e-yukseldi-1053795050.html

Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan türler görüldü: Bölgedeki memeli türü sayısı 25'e yükseldi

Salda Gölü'nde nesli tehdit altında olan türler görüldü: Bölgedeki memeli türü sayısı 25'e yükseldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde, nesli tehdit altında olan alaca sansar ve Savi'nin cüce yarasası görüldü. Bölgedeki memeli türü sayısı... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T17:53+0300

2022-02-13T17:53+0300

2022-02-13T17:53+0300

yaşam

türkiye

salda gölü

yarasa

sansar

memeli canlılar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053795025_0:33:615:379_1920x0_80_0_0_5db90169f380f230a6358561b30ea38c.jpg

Burdur Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarda bölgeyi yeni kullanmaya başlayan nesli tehdit altındaki alaca sansar ve Savi’nin cüce yarasası olduğu tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Ümit Turan, iki memeli türün tespit edilmesi ile bölgede yapılan çalışmalarda tespit edilen memeli türü sayısının 25'e çıktığını belirtti.‘Belki yeni türler bulabiliriz’İki sene önce Salda Gölü'nde biyolojik çeşitlilik araştırmalarının başlatıldığını söyleyen Turan, "Biyolojik çeşitlilik araştırma çalışmalarımız 2022'nin sonuna kadar devam edecek. Belki yeni türler bulabiliriz. Salda Gölü'nde aldığımız tedbirler ve Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmesi bölgedeki doğal yaşamı olumlu etkiledi ve bölgeyi kullanan kuş türleri memeli türlerinin sayısını artırdı" dedi.

salda gölü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, salda gölü, yarasa, sansar, memeli canlılar