Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220213/sgk-kayitli-kadin-istihdaminin-desteklenmesi-projesini-baslatiyor-1053787136.html
SGK, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesini başlatıyor: İşverene 320 euro hibe
SGK, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesini başlatıyor: İşverene 320 euro hibe
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB)... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T10:55+0300
2022-02-13T10:55+0300
ekonomi
kadın
işçi
ab
euro
destek
işveren
proje
başvuru
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053732550_0:0:730:410_1920x0_80_0_0_6c90fbf2c06175cc8a3b82f7c6cd4e09.jpg
SGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun daha önce başlattığı 'Anneler İşe, Çocuklar Kreşe' ve 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projelerine bir yenisi daha eklendi.Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla SGK, AB destekli 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kısa adıyla 'Women-Up' Projesi'ni hayata geçirecek.Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 euro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak.Projeden 4000 kadın işveren ve 4000 kadın işçi faydalanacakİstanbul'da 1000, Ankara'da 900, Aydın'da 400, Denizli'de 400, Samsun'da 500, Şanlıurfa'da 400 ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere toplamda 4000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.Projeye 5 Mart 2012'den sonra kurulan, kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek.Projenin, 20 ayı mali destek ödemeleri kapsamında olmak üzere 32 ay süreyle uygulanması ve 2024 Ocak itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.Projeye başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?"Women-Up" Projesi, hazırlık, tanıtım, başvuru ve kayıt, ödemelerin yapılması ve izleme ve destekleyici faaliyetler olmak üzere 5 aşamadan oluşuyor.SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat 2022'de düzenlenecek açılış konferansının ardından şubat sonu veya mart başı gibi hibe başvurularının alınması planlanıyor. İşverenler tarafından hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İstenen kriterleri sağlayan işverenler, kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.Proje kapsamında, işverenlerin iletişimini sağlayacak ve yeni ortaklık zemini hazırlayacak network toplantıları, küçük işletmelere yönelik sorunların belirlenmesi, kadın istihdamının mevcut durumu ve kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi amacı ile Akademik Danışma Kurulu toplantıları yapılması, yararlanıcıların yoğun çalıştıkları sektörlerde düzenlenen fuarlara katılma imkanının sağlanması, Avrupa'da kadın girişimciliğinin iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve ihracat fırsatının sağlanması için yurt dışı ziyaretleri yapılması da planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210709/tarlada-calisan-kadin-iscilere-dondurma-alinmasi-icin-50-lira-birakti-1044930689.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1053732550_33:0:681:486_1920x0_80_0_0_36cb533f68cb2045cafb61bd22e5bfed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın, işçi, ab, euro, destek, işveren, proje, başvuru

SGK, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi projesini başlatıyor: İşverene 320 euro hibe

10:55 13.02.2022
© DHAKadın Çalışan - Kadın İşçi
Kadın Çalışan - Kadın İşçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
Abone ol
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği (AB) destekli 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' hayata geçiriliyor.
SGK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurumun daha önce başlattığı 'Anneler İşe, Çocuklar Kreşe' ve 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projelerine bir yenisi daha eklendi.
Kadın işverenleri desteklemek, onları rekabete karşı daha dayanıklı hale getirmek, girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, kadınlara yeni iş olanakları yaratmak ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla SGK, AB destekli 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kısa adıyla 'Women-Up' Projesi'ni hayata geçirecek.
Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65'ini geçmemek üzere maksimum 320 euro hibe verilecek. Söz konusu tutar 2022 için 3 bin 984 lira 44 kuruş olacak. Proje, belirlenen kriterlere göre 7 ilde uygulanacak.

Projeden 4000 kadın işveren ve 4000 kadın işçi faydalanacak

İstanbul'da 1000, Ankara'da 900, Aydın'da 400, Denizli'de 400, Samsun'da 500, Şanlıurfa'da 400 ve Kahramanmaraş'ta 400 olmak üzere toplamda 4000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.
Projeye 5 Mart 2012'den sonra kurulan, kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler başvurabilecek.
Projenin, 20 ayı mali destek ödemeleri kapsamında olmak üzere 32 ay süreyle uygulanması ve 2024 Ocak itibarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Projeye başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

"Women-Up" Projesi, hazırlık, tanıtım, başvuru ve kayıt, ödemelerin yapılması ve izleme ve destekleyici faaliyetler olmak üzere 5 aşamadan oluşuyor.
SGK tarafından hazırlanan proje için 16 Şubat 2022'de düzenlenecek açılış konferansının ardından şubat sonu veya mart başı gibi hibe başvurularının alınması planlanıyor. İşverenler tarafından hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. İstenen kriterleri sağlayan işverenler, kesin kayıt için proje kapsamında açılan ofislere yönlendirilecek.
Proje kapsamında, işverenlerin iletişimini sağlayacak ve yeni ortaklık zemini hazırlayacak network toplantıları, küçük işletmelere yönelik sorunların belirlenmesi, kadın istihdamının mevcut durumu ve kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi amacı ile Akademik Danışma Kurulu toplantıları yapılması, yararlanıcıların yoğun çalıştıkları sektörlerde düzenlenen fuarlara katılma imkanının sağlanması, Avrupa'da kadın girişimciliğinin iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve ihracat fırsatının sağlanması için yurt dışı ziyaretleri yapılması da planlanıyor.
Tarlada çalışan kadın işçilere dondurma alınması için 50 lira bıraktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2021
DÜNYA
Tarlada çalışan kadın işçilere dondurma alınması için 50 lira bıraktı
9 Temmuz 2021, 19:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала