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THY'den Ukrayna uçuşu için açıklama: Bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanınmıştır
THY'den Ukrayna uçuşu için açıklama: Bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanınmıştır
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'ya bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığını açıkladı. Yetkililer uçuşların devam ettiğini de... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
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THY resmi internet sitesinden Ukrayna'ya uçuşlara ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
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THY'den Ukrayna uçuşu için açıklama: Bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanınmıştır

23:30 13.02.2022 (güncellendi: 23:39 13.02.2022)
© AA / İslam YakutMehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalanan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağıyla saat 22.30'da İstanbul Havalimanı'na getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA / İslam Yakut
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Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'ya bilet almış yolculara bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanındığını açıkladı. Yetkililer uçuşların devam ettiğini de bildirdi.
THY resmi internet sitesinden Ukrayna'ya uçuşlara ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Ukrayna'da da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ortaklığımıza ait Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Herson) varışlı seferlere kayıtlı olan yolcularımız, 28 Şubat 2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıda yer verilen haklardan faydalanabileceklerdir.
Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir, orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir.
Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır."
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