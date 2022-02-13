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https://tr.sputniknews.com/20220213/tipten-halk-bulusmasi-bize-zenginlige-dusmansiniz-diyorlar-hayir-biz-yoksulluga-dusmaniz-1053795187.html
TİP’ten halk buluşması: 'Bize 'zenginliğe düşmansınız' diyorlar, hayır, biz yoksulluğa düşmanız’
TİP’ten halk buluşması: 'Bize 'zenginliğe düşmansınız' diyorlar, hayır, biz yoksulluğa düşmanız’
TİP’in 61. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde halk buluşması düzenledi. Burada konuşan TİP Başkanı Erkan Baş, "Bize diyorlar ki 'Siz... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T18:12+0300
2022-02-13T18:13+0300
politika
türkiye
türkiye işçi partisi
erkan baş
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), halk buluşması Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongreye birçok sendika, emek örgütü, siyasi parti temsilcisi ve yurttaşlar katıldı. TİP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eşitlik, özgürlük, emek ve sosyalizm mücadelesinde TİP 61 yaşında! Dünden bugüne, bugünden yarına inatçı ve kararlı yürüyüşümüz sürüyor. Haydi başlıyoruz. Yerini al” denildi.Açılışta konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Ey Sarayında oturup bu ülkeyi açlığa mahkum eden Tayyip Erdoğan! Ey bu Saray rejiminden beslenen patronlar, tarikatçılar, işbirlikçiler, mafya bozuntuları. And olsun ki hesaplaşacağız! Bu bir kurtuluş hareketidir. Kurtuluş için hesaplaşacağız! Kardeşler! Doğup büyüdüğümüz bu topraklara, bizi besleyen doğasına, bu mavi gezegene borcumuz var. Biz yıllardır direnmemize rağmen 'Bu daha başlangıç' demeyi Gezi'den öğrendik!" dedi.Baş sözlerine "Bize diyorlar ki 'Siz zenginliğe düşmansınız.' Hayır, biz yoksulluğa düşmanız! Eğitim, sağlık, tüm temel insan hakları tüm halka ücretsiz olacak! O, saraya muhalif olduğunu iddia eden tüm partilerin yöneticilerine sesleniyorum. Millet İttifakını uyarmayı borç biliyorum. Türkiye dün akşam yayımlanan o fotoğrafa sığmaz! Kendi çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koyanı herkes affetse biz affetmeyiz!" diye devam etti.
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türkiye, türkiye işçi partisi, erkan baş

TİP’ten halk buluşması: 'Bize 'zenginliğe düşmansınız' diyorlar, hayır, biz yoksulluğa düşmanız’

18:12 13.02.2022 (güncellendi: 18:13 13.02.2022)
© Fotoğraf : Twitter/tipgenelmerkezTİP Genel Başkanı Erkan Baş
TİP Genel Başkanı Erkan Baş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/tipgenelmerkez
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TİP’in 61. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde halk buluşması düzenledi. Burada konuşan TİP Başkanı Erkan Baş, "Bize diyorlar ki 'Siz zenginliğe düşmansınız.' Hayır, biz yoksulluğa düşmanız! Eğitim, sağlık, tüm temel insan hakları tüm halka ücretsiz olacak” dedi.
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), halk buluşması Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Kongreye birçok sendika, emek örgütü, siyasi parti temsilcisi ve yurttaşlar katıldı. TİP’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eşitlik, özgürlük, emek ve sosyalizm mücadelesinde TİP 61 yaşında! Dünden bugüne, bugünden yarına inatçı ve kararlı yürüyüşümüz sürüyor. Haydi başlıyoruz. Yerini al” denildi.
Açılışta konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Ey Sarayında oturup bu ülkeyi açlığa mahkum eden Tayyip Erdoğan! Ey bu Saray rejiminden beslenen patronlar, tarikatçılar, işbirlikçiler, mafya bozuntuları. And olsun ki hesaplaşacağız! Bu bir kurtuluş hareketidir. Kurtuluş için hesaplaşacağız! Kardeşler! Doğup büyüdüğümüz bu topraklara, bizi besleyen doğasına, bu mavi gezegene borcumuz var. Biz yıllardır direnmemize rağmen 'Bu daha başlangıç' demeyi Gezi'den öğrendik!" dedi.
Baş sözlerine "Bize diyorlar ki 'Siz zenginliğe düşmansınız.' Hayır, biz yoksulluğa düşmanız! Eğitim, sağlık, tüm temel insan hakları tüm halka ücretsiz olacak! O, saraya muhalif olduğunu iddia eden tüm partilerin yöneticilerine sesleniyorum. Millet İttifakını uyarmayı borç biliyorum. Türkiye dün akşam yayımlanan o fotoğrafa sığmaz! Kendi çıkarlarını halkın çıkarlarının önüne koyanı herkes affetse biz affetmeyiz!" diye devam etti.
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