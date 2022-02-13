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https://tr.sputniknews.com/20220213/turkiyenin-en-sevilen-ask-sarkisi-belli-oldu-bizimkisi-bir-ask-hikayesi-siralamanin-basinda-1053788573.html
Türkiye'nin ‘en sevilen aşk şarkıları’ belli oldu: ‘Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi’ sıralamanın başında
Türkiye'nin ‘en sevilen aşk şarkıları’ belli oldu: ‘Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi’ sıralamanın başında
Araştırma şirketinin bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘En sevilen Türkçe Aşk Şarkısı’ araştırmasına ilişkin anketin sonucunda Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T12:25+0300
2022-02-13T12:25+0300
yaşam
türkiye
aşk
şarkı
kayahan
zeki müren
tarkan
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Araştırma şirketi Areda Survey, gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17.9 oranla birinci sırada yerini aldı.Araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren’in Gitme Sana Muhtacım şarkısı yüzde 9.4'le, üçüncü sıraya da Berkant’ın Samanyolu adlı şarkısı yüzde 7.7 ile yerleşti. Yüzde 7.7 ile Fikret Kızılok’tan Bu Kalp Seni Unutur Mu, yüzde 5.1 ile Tarkan’dan Beni Çok Sev, yüzde 4.7 ile Sema’dan Fikrimin İnce Gülü, yüzde 4.3 ile Nilüfer’den Ta Uzak Yollardan, yüzde 4.3’le Sezen Aksu’dan Haydi Gel Benimle Ol, yüzde 3.8’le Neşe Karaböcek’ten Damarımda Kanımsın, yüzde 3.8’le İrem Derici’den Kalbimin Tek Sahibine ve son olarak yüzde 3.4’le Kayahan’dan Seninle Her Şeye Varım Ben şarkıları Türkiye’nin en sevilen aşk şarkıları olarak belirlendi.Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı ise Whitney Houston'ın 'I Will Always You'su olmuştu. Listede Endless Love, All You Need Is Love, Can't Help Falling In Love gibi şarkılar yer alıyor.
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türkiye, aşk, şarkı, kayahan, zeki müren, tarkan

Türkiye'nin ‘en sevilen aşk şarkıları’ belli oldu: ‘Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi’ sıralamanın başında

12:25 13.02.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGISevgililer Günü- Kalp- Aşk- Sevgili
Sevgililer Günü- Kalp- Aşk- Sevgili - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / KAZUHIRO NOGI
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Araştırma şirketinin bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘En sevilen Türkçe Aşk Şarkısı’ araştırmasına ilişkin anketin sonucunda Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' şarkısı zirvede yerini aldı.
Araştırma şirketi Areda Survey, gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17.9 oranla birinci sırada yerini aldı.
Araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren’in Gitme Sana Muhtacım şarkısı yüzde 9.4'le, üçüncü sıraya da Berkant’ın Samanyolu adlı şarkısı yüzde 7.7 ile yerleşti. Yüzde 7.7 ile Fikret Kızılok’tan Bu Kalp Seni Unutur Mu, yüzde 5.1 ile Tarkan’dan Beni Çok Sev, yüzde 4.7 ile Sema’dan Fikrimin İnce Gülü, yüzde 4.3 ile Nilüfer’den Ta Uzak Yollardan, yüzde 4.3’le Sezen Aksu’dan Haydi Gel Benimle Ol, yüzde 3.8’le Neşe Karaböcek’ten Damarımda Kanımsın, yüzde 3.8’le İrem Derici’den Kalbimin Tek Sahibine ve son olarak yüzde 3.4’le Kayahan’dan Seninle Her Şeye Varım Ben şarkıları Türkiye’nin en sevilen aşk şarkıları olarak belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre tüm zamanların en sevilen aşk şarkısı ise Whitney Houston'ın 'I Will Always You'su olmuştu. Listede Endless Love, All You Need Is Love, Can't Help Falling In Love gibi şarkılar yer alıyor.
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