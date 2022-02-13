https://tr.sputniknews.com/20220213/uzmanlar-acikladi-kilo-vermek-istiyorsaniz-uyuyun-1053794304.html

Uzmanlar açıkladı: ‘Kilo vermek istiyorsanız, uyuyun’

Uzmanlar açıkladı: ‘Kilo vermek istiyorsanız, uyuyun’

Chicago Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırma, normalden bir saat daha erken uyumanın yeme ihtiyacını azalttığını ve yatağa erken gitmenin kilo vermeye... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T17:24+0300

2022-02-13T17:24+0300

2022-02-13T17:24+0300

yaşam

chicago üniversitesi

uyku

kilo verme

araştırma

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Haber Global’in aktardığına göre, ABD'de yürütülen yeni bir araştırmaya göre bir saat daha fazla uyumak, yeme isteğini ve kalori alımını azaltıyor. Chicago Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada, normalden bir saat erken uyumanın 270 kalori değerinde üç bisküvi daha yemenizi engellediği ortaya kondu. Gece erken yatmanın geç saatlerde yemek yeme alışkanlığının önüne geçtiği zaten bilinen bir durum.Öte yandan insanlar yorgun olduklarında daha fazla yemek yemek istiyor. İyi dinlenmiş bir kişiyse ertesi gün daha az kalori alma ihtiyacı duyuyor. Araştırmacılar, daha fazla uyumanın kilo vermeye çalışanlar için etkili bir diyetten önemli olduğuna dikkat çekti.Deneylerde 80 kilolu katılımcı, normalden 1-1.5 saat daha fazla, yani ortalama 8 saat uyudu. Katılımcılara, akıllı telefon kullanımı gibi sağlıklı uykuyu engelleyecek alışkanlıklarını değiştirmeleri için bir uyku eğitimi de verildi.JAMA Internal Medicine bilim dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, katılımcılar her gece ortalama 1 saat 12 dakika daha fazla uyudu. Sonuçta bu kişilerin yiyecek tüketimlerinde normaldekine göre ciddi bir düşüş görüldü. Birçok kişi 270 kalori daha az alırken bazılarında bu miktar 500 kaloriye kadar yükseldi. Chicago Üniversitesi'nden Esra Tasalı, “Sağlıklı uyku alışkanlıkları daha uzun süre devam etse bu durum klinik açıdan önemli bir kilo kaybı sağlayabilir” dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chicago üniversitesi, uyku, kilo verme, araştırma