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Van’da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı
Van’da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı
Van’ın merkez Tuşba ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonette 18 düzensiz göçmen yakalandı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T10:31+0300
2022-02-13T10:31+0300
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göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
kamyon
otobüs
otobüs şöförü
kamyonet
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Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan bir kamyonetle kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetin kapalı kasasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 18 düzensiz göçmen çıktı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 organizatör tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220210/bakan-soyludan-avrupaya-duzensiz-gocmen-tepkisi-insanlik-sucuna-daha-fazla-ortak-oluyorlar-1053702839.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, kamyon, otobüs, otobüs şöförü, kamyonet

Van’da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı

10:31 13.02.2022
© İHAVan’da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı
Van’da polisten kaçan kamyonette 18 kaçak göçmen çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© İHA
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Van’ın merkez Tuşba ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan kamyonette 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bu çalışmalar kapsamında Tuşba ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan bir kamyonetle kovalamaca yaşandı.
Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetin kapalı kasasında yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 18 düzensiz göçmen çıktı.
Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 1 organizatör tutuklandı.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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