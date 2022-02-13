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Yaya, kendisine çarpan motosikletlinin yardımına koştu
Yaya, kendisine çarpan motosikletlinin yardımına koştu
Isparta’da motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kameralara yansıyan görüntüde yara almayan kadının, refüje devrilen sürücüye... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
isparta
motosiklet
yaya
trafik kazası
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Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıya görüntüde ilginç kaza 102. Cadde üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların hareket etmesiyle birlikte bir kadının, 3 şeritli yolda, 2 şeridi güvenli şekilde geçtiği, en soldan gelen motosikletin ise kendisine çarpmamak için manevra yaptığı görüldü. Görüntülerde kadına hafif şekilde çarpan motosiklet sürücüsünün refüje devrildiği ve kadının ise geri kaçmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Kadının daha sonra düşen sürücüye yardım etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
türkiye
isparta
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isparta, motosiklet, yaya, trafik kazası

Yaya, kendisine çarpan motosikletlinin yardımına koştu

00:11 13.02.2022
© İHA / LEVENT DOĞANIsparta’da motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kameralara yansıyan görüntüde yara almayan kadının, refüje devrilen sürücüye yardım etmeye çalıştığı görüldü.
Isparta’da motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kameralara yansıyan görüntüde yara almayan kadının, refüje devrilen sürücüye yardım etmeye çalıştığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© İHA / LEVENT DOĞAN
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Isparta’da motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kameralara yansıyan görüntüde yara almayan kadının, refüje devrilen sürücüye yardım etmeye çalıştığı görüldü.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıya görüntüde ilginç kaza 102. Cadde üzerinde meydana geldi.
Kırmızı ışıkta bekleyen araçların hareket etmesiyle birlikte bir kadının, 3 şeritli yolda, 2 şeridi güvenli şekilde geçtiği, en soldan gelen motosikletin ise kendisine çarpmamak için manevra yaptığı görüldü.
Görüntülerde kadına hafif şekilde çarpan motosiklet sürücüsünün refüje devrildiği ve kadının ise geri kaçmaya çalıştığı anlar kaydedildi.
Kadının daha sonra düşen sürücüye yardım etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
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