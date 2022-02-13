https://tr.sputniknews.com/20220213/yaya-kendisine-carpan-motosikletlinin-yardimina-kostu-1053782964.html

Yaya, kendisine çarpan motosikletlinin yardımına koştu

Yaya, kendisine çarpan motosikletlinin yardımına koştu

Isparta’da motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kameralara yansıyan görüntüde yara almayan kadının, refüje devrilen sürücüye... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

isparta

motosiklet

yaya

trafik kazası

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Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıya görüntüde ilginç kaza 102. Cadde üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların hareket etmesiyle birlikte bir kadının, 3 şeritli yolda, 2 şeridi güvenli şekilde geçtiği, en soldan gelen motosikletin ise kendisine çarpmamak için manevra yaptığı görüldü. Görüntülerde kadına hafif şekilde çarpan motosiklet sürücüsünün refüje devrildiği ve kadının ise geri kaçmaya çalıştığı anlar kaydedildi. Kadının daha sonra düşen sürücüye yardım etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

türkiye

isparta

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isparta, motosiklet, yaya, trafik kazası