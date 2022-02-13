Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220213/yunanistan-hukumetinden-artan-enerji-fiyatlari-aciklamasi-elimiz-bagli-oturmuyoruz-havlu-atmadik-1053795733.html
Yunanistan hükümetinden artan enerji fiyatları açıklaması: Elimiz bağlı oturmuyoruz, havlu atmadık
Yunanistan hükümetinden artan enerji fiyatları açıklaması: Elimiz bağlı oturmuyoruz, havlu atmadık
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, artan enerji fiyatlarına ilişkin, "Elimiz bağlı oturmuyoruz, havlu atmadık." dedi. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T18:47+0300
2022-02-13T18:47+0300
dünya
yunanistan
enerji
fiyat
fiyat artışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102088/61/1020886175_0:20:1025:596_1920x0_80_0_0_ccb711007125bcdf8777152f70163ed8.jpg
SKAI TV'ye konuşan İkonomu, hükümetin fiyatları dengelemek için 1,75 milyar avronun üzerinde bütçe ayırdığını belirterek, "Küresel bir enflasyon ve enerji kriziyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.İkonomu, ekonominin seyrini ve ilerleme gücünü bozmamak için herkesin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Elimiz bağlı oturmuyoruz, havlu atmadık. Her şeyden önce, aldığımız tedbirler daha çok ihtiyacı olanlara özlü çözüm getirmelidir" diye konuştu.Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT'ın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre Aralık 2021'de tüketici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış göstermişti.En yüksek fiyat artışı ise yüzde 135,7 ile doğal gazda gözlenmiş, elektrik fiyatı yüzde 45, ısınmada kullanılan mazotun fiyatı ise yüzde 34,1 artmıştı. Yakıttaki yüzde 21,7'lik artışı, uçak biletlerindeki yüzde 19,6'lik artış takip etmişti.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102088/61/1020886175_102:0:921:614_1920x0_80_0_0_7cd446f0c8dba9f37abd397b56bd6c72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, enerji, fiyat, fiyat artışı

Yunanistan hükümetinden artan enerji fiyatları açıklaması: Elimiz bağlı oturmuyoruz, havlu atmadık

18:47 13.02.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaYunanistan bayrağı / Atina
Yunanistan bayrağı / Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Abone ol
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, artan enerji fiyatlarına ilişkin, "Elimiz bağlı oturmuyoruz, havlu atmadık." dedi.
SKAI TV'ye konuşan İkonomu, hükümetin fiyatları dengelemek için 1,75 milyar avronun üzerinde bütçe ayırdığını belirterek, "Küresel bir enflasyon ve enerji kriziyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.
İkonomu, ekonominin seyrini ve ilerleme gücünü bozmamak için herkesin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Elimiz bağlı oturmuyoruz, havlu atmadık. Her şeyden önce, aldığımız tedbirler daha çok ihtiyacı olanlara özlü çözüm getirmelidir" diye konuştu.
Yunanistan İstatistik Kurumu ELSTAT'ın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre Aralık 2021'de tüketici fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış göstermişti.
En yüksek fiyat artışı ise yüzde 135,7 ile doğal gazda gözlenmiş, elektrik fiyatı yüzde 45, ısınmada kullanılan mazotun fiyatı ise yüzde 34,1 artmıştı. Yakıttaki yüzde 21,7'lik artışı, uçak biletlerindeki yüzde 19,6'lik artış takip etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала