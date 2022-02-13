https://tr.sputniknews.com/20220213/yuzunu-gostermek-istemeyen-kadini-ifsa-etmesiyle-elestirilen-erol-oradaki-anne-esranin-tavriydi-1053790735.html

Yüzünü göstermek istemeyen kadını ifşa etmesiyle eleştirilen Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı

Yüzünü göstermek istemeyen kadını ifşa etmesiyle eleştirilen Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı

Programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki kadını canlı yayında azarlayan ve kameraların kendisini çekmesine izin vermesi nedeniyle tepki çeken... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T14:23+0300

2022-02-13T14:23+0300

2022-02-13T14:23+0300

türkiye

esra erol

kadın

canlı yayın

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Sabah gazetesine konuşan Esra Erol, "Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı. Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada. Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi ‘Yüzümü göstermeyin’ gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız" ifadesini kullandı.

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esra erol, kadın, canlı yayın