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10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının sadece yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor
10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının sadece yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor
Dünya genelinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle yapılan 'uzaktan çalışma' anketinin sonucu açıklandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T12:11+0300
2022-02-14T12:11+0300
türkiye
pandemi
ofis
ev
evden çalışma
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Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok sektör uzaktan çalışmaya yöneldi. Aşılamayla birlikte kimi şirketler ofise dönerken, kimileri ise hibrit modelle, hem uzaktan hem ofisten çalışma şeklinde çalışma modeli sürdürüyor. Araştırmalar, beyaz yakalı çalışanların sadece yüzde 3'ünün ofise tam zamanlı dönmek istediğini gösterdi. Bloomberg'in haberine göre, Advanced Workplace Associates, dünya üzerinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle anket yaptı.Anket, ofis çalışanlarının yüzde 86'sının haftada en az 2 gün evden çalışmak istediğini ortaya koydu. Tüm yaş grupları aynı talepte bulunurken, çalışanlar salı, çarşamba ve perşembe günleri işe gitmeyi tercih etti. Ankete katılanlardan sadece yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istediğini dile getirdi.Kovid-19 kısıtlamalarında 2 yıldır evden çalışmaya izin veren çok sayıda şirketin, gelecekte çalışanlarının "hibrit" denilen yarı evden yarı ofisten çalışma modeline geçmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/evden-calisma-nedeniyle-new-york-satis-geliri-vergisinde-111-milyon-dolarlik-kayipla-karsi-karsiya-1049997949.html
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pandemi, iş, ofis, ev, evden çalışma

10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının sadece yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

12:11 14.02.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor
10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
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Dünya genelinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle yapılan 'uzaktan çalışma' anketinin sonucu açıklandı.
Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok sektör uzaktan çalışmaya yöneldi. Aşılamayla birlikte kimi şirketler ofise dönerken, kimileri ise hibrit modelle, hem uzaktan hem ofisten çalışma şeklinde çalışma modeli sürdürüyor. Araştırmalar, beyaz yakalı çalışanların sadece yüzde 3'ünün ofise tam zamanlı dönmek istediğini gösterdi. Bloomberg'in haberine göre, Advanced Workplace Associates, dünya üzerinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle anket yaptı.
Anket, ofis çalışanlarının yüzde 86'sının haftada en az 2 gün evden çalışmak istediğini ortaya koydu. Tüm yaş grupları aynı talepte bulunurken, çalışanlar salı, çarşamba ve perşembe günleri işe gitmeyi tercih etti. Ankete katılanlardan sadece yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istediğini dile getirdi.
Kovid-19 kısıtlamalarında 2 yıldır evden çalışmaya izin veren çok sayıda şirketin, gelecekte çalışanlarının "hibrit" denilen yarı evden yarı ofisten çalışma modeline geçmesi bekleniyor.
New York - Manhattan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
EKONOMİ
Evden çalışma nedeniyle New York, satış geliri vergisinde 111 milyon dolarlık kayıpla karşı karşıya
20 Ekim 2021, 11:57
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