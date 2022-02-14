https://tr.sputniknews.com/20220214/10-bin-kisilik-anket-ofis-calisanlarinin-sadece-yuzde-3u-tam-zamanli-donmek-istiyor-1053814003.html

10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının sadece yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

10 bin kişilik anket: Ofis çalışanlarının sadece yüzde 3'ü tam zamanlı dönmek istiyor

Dünya genelinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle yapılan 'uzaktan çalışma' anketinin sonucu açıklandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T12:11+0300

2022-02-14T12:11+0300

2022-02-14T12:11+0300

türkiye

pandemi

iş

ofis

ev

evden çalışma

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Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok sektör uzaktan çalışmaya yöneldi. Aşılamayla birlikte kimi şirketler ofise dönerken, kimileri ise hibrit modelle, hem uzaktan hem ofisten çalışma şeklinde çalışma modeli sürdürüyor. Araştırmalar, beyaz yakalı çalışanların sadece yüzde 3'ünün ofise tam zamanlı dönmek istediğini gösterdi. Bloomberg'in haberine göre, Advanced Workplace Associates, dünya üzerinde finans, teknoloji ve enerji sektörlerinde çalışan 10 bine yakın kişiyle anket yaptı.Anket, ofis çalışanlarının yüzde 86'sının haftada en az 2 gün evden çalışmak istediğini ortaya koydu. Tüm yaş grupları aynı talepte bulunurken, çalışanlar salı, çarşamba ve perşembe günleri işe gitmeyi tercih etti. Ankete katılanlardan sadece yüzde 3'ü tam zamanlı ofise dönmek istediğini dile getirdi.Kovid-19 kısıtlamalarında 2 yıldır evden çalışmaya izin veren çok sayıda şirketin, gelecekte çalışanlarının "hibrit" denilen yarı evden yarı ofisten çalışma modeline geçmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211020/evden-calisma-nedeniyle-new-york-satis-geliri-vergisinde-111-milyon-dolarlik-kayipla-karsi-karsiya-1049997949.html

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pandemi, iş, ofis, ev, evden çalışma