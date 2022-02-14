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Super Bowl: Los Angeles Rams şampiyon oldu, devre arası şova diz çöken Eminem damga vurdu
Super Bowl: Los Angeles Rams şampiyon oldu, devre arası şova diz çöken Eminem damga vurdu
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Los Angeles Rams zafere ulaştı. Devre arasında... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
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Super Bowl: Los Angeles Rams şampiyon oldu, devre arası şova diz çöken Eminem damga vurdu

09:43 14.02.2022 (güncellendi: 10:30 14.02.2022)
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ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Los Angeles Rams zafere ulaştı. Devre arasında şovunda sahne alan isimler ise yine dikkat çekiciydi.
© Richard Mackson

NFL'in şampiyonluk müsabakası Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100,240 kapasitelik SoFi Stadyumunda oynandı. Kovid-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin izlediği karşılaşmada seyircilerden maske takma zorunluluğu, aşı karnesi veya negatif test sonucu ibraz etmeleri istendi.

NFL&#x27;in şampiyonluk müsabakası Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100,240 kapasitelik SoFi Stadyumunda oynandı. Kovid-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin izlediği karşılaşmada seyircilerden maske takma zorunluluğu, aşı karnesi veya negatif test sonucu ibraz etmeleri istendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© Richard Mackson

NFL'in şampiyonluk müsabakası Kaliforniya eyaletinin Inglewood şehrinde yer alan 100,240 kapasitelik SoFi Stadyumunda oynandı. Kovid-19 önlemleri nedeniyle yaklaşık 70 bin kişinin izlediği karşılaşmada seyircilerden maske takma zorunluluğu, aşı karnesi veya negatif test sonucu ibraz etmeleri istendi.

© REUTERS / MARIO ANZUONI

Bu yıl 56.'sı düzenlenen mücadelede normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet ve 5 yenilgi ile tamamlayan Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams kozlarını paylaştı.

Bu yıl 56.&#x27;sı düzenlenen mücadelede normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet ve 5 yenilgi ile tamamlayan Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams kozlarını paylaştı. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS / MARIO ANZUONI

Bu yıl 56.'sı düzenlenen mücadelede normal sezonu 10 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile tamamlayan Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu Cincinnati Bengals ile normal sezonu 12 galibiyet ve 5 yenilgi ile tamamlayan Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams kozlarını paylaştı.

© REUTERS / MARIO ANZUONI

Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti. Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951'de şampiyonluk yaşamıştı.

Los Angeles Rams&#x27;in kendi sahası olan SoFi Stadyumu&#x27;nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals&#x27;ı 23-20&#x27;lik skorla mağlup etti. Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951&#x27;de şampiyonluk yaşamıştı. - Sputnik Türkiye
3/6
© REUTERS / MARIO ANZUONI

Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti. Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Rams, NFL birleşmesi ve Super Bowl formatı başlamadan önce 1945 ve 1951'de şampiyonluk yaşamıştı.

© REUTERS / MIKE SEGAR

Ayrıca, bu sonuçla, Super Bowl'da iki yıl üst üste kendi sahasında oynayan takım şampiyon oldu. Rams'in baş antrenörü Sean McVay 36 yıl ve 20 gün ile NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti. Los Angeles Rams'in 28 yaşındaki oyuncusu Cooper Kupp maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Ayrıca, bu sonuçla, Super Bowl&#x27;da iki yıl üst üste kendi sahasında oynayan takım şampiyon oldu. Rams&#x27;in baş antrenörü Sean McVay 36 yıl ve 20 gün ile NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti. Los Angeles Rams&#x27;in 28 yaşındaki oyuncusu Cooper Kupp maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS / MIKE SEGAR

Ayrıca, bu sonuçla, Super Bowl'da iki yıl üst üste kendi sahasında oynayan takım şampiyon oldu. Rams'in baş antrenörü Sean McVay 36 yıl ve 20 gün ile NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti. Los Angeles Rams'in 28 yaşındaki oyuncusu Cooper Kupp maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

© REUTERS / MARIO ANZUONI

ABD'nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda ilk kez hip hop şarkıcıları ana sanatçılar olarak yer aldı. Şovda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri sahne aldı.

ABD&#x27;nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda ilk kez hip hop şarkıcıları ana sanatçılar olarak yer aldı. Şovda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe&#x27;tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri sahne aldı. - Sputnik Türkiye
5/6
© REUTERS / MARIO ANZUONI

ABD'nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda ilk kez hip hop şarkıcıları ana sanatçılar olarak yer aldı. Şovda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri sahne aldı.

© REUTERS / MARIO ANZUONI

Eminem'in klasikleşmiş 'Lose Yourself' şarkısından sonra diz çöktüğü anlar ise çok konuşuldu. 2016 sezonunda San Francisco 49ers oyun kurucusu Colin Kaepernick, milli marş sırasında diz çöken ilk NFL oyuncusu olmuş ve ülkede ırkçılık, polis şiddeti ve sosyal eşitsizlik gibi konulara dikkat çekmek istediğini söylemişti. Daha önce de Kaepernick'e desteğini birçok kez dile getiren Eminem örneğin 2017'de BET Hip Hop Ödülleri'nde 4.5 dakikalık doğaçlama rap şarkısında dönemin başkanı Donald Trump'a yüklenip Kaepernick'e selam çakmıştı. Eminem'in 2017'deki 'Untouchable' (Dokunulmaz) şarkısında da Kaepernick'in adı geçiyor.

Eminem&#x27;in klasikleşmiş &#x27;Lose Yourself&#x27; şarkısından sonra diz çöktüğü anlar ise çok konuşuldu. 2016 sezonunda San Francisco 49ers oyun kurucusu Colin Kaepernick, milli marş sırasında diz çöken ilk NFL oyuncusu olmuş ve ülkede ırkçılık, polis şiddeti ve sosyal eşitsizlik gibi konulara dikkat çekmek istediğini söylemişti. Daha önce de Kaepernick&#x27;e desteğini birçok kez dile getiren Eminem örneğin 2017&#x27;de BET Hip Hop Ödülleri&#x27;nde 4.5 dakikalık doğaçlama rap şarkısında dönemin başkanı Donald Trump&#x27;a yüklenip Kaepernick&#x27;e selam çakmıştı. Eminem&#x27;in 2017&#x27;deki &#x27;Untouchable&#x27; (Dokunulmaz) şarkısında da Kaepernick&#x27;in adı geçiyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS / MARIO ANZUONI

Eminem'in klasikleşmiş 'Lose Yourself' şarkısından sonra diz çöktüğü anlar ise çok konuşuldu. 2016 sezonunda San Francisco 49ers oyun kurucusu Colin Kaepernick, milli marş sırasında diz çöken ilk NFL oyuncusu olmuş ve ülkede ırkçılık, polis şiddeti ve sosyal eşitsizlik gibi konulara dikkat çekmek istediğini söylemişti. Daha önce de Kaepernick'e desteğini birçok kez dile getiren Eminem örneğin 2017'de BET Hip Hop Ödülleri'nde 4.5 dakikalık doğaçlama rap şarkısında dönemin başkanı Donald Trump'a yüklenip Kaepernick'e selam çakmıştı. Eminem'in 2017'deki 'Untouchable' (Dokunulmaz) şarkısında da Kaepernick'in adı geçiyor.

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