Super Bowl: Los Angeles Rams şampiyon oldu, devre arası şova diz çöken Eminem damga vurdu

Ayrıca, bu sonuçla, Super Bowl'da iki yıl üst üste kendi sahasında oynayan takım şampiyon oldu. Rams'in baş antrenörü Sean McVay 36 yıl ve 20 gün ile NFL tarihinde Super Bowl kazanan en genç başantrenör olarak tarihe geçti. Los Angeles Rams'in 28 yaşındaki oyuncusu Cooper Kupp maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.