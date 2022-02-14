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12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu
12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı maçların 18 kişilik kadrosu belli oldu. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T18:58+0300
2022-02-14T18:58+0300
spor
türkiye
türkiye a milli basketbol takımı
kadro
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Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip 21 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak. Elemelerdeki üçüncü maçında 25 Şubat Cuma günü Yunanistan'la deplasmanda karşılaşacak milliler, dördüncü maç için rakibini 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor: Buğrahan Tuncer, Davis Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (Barcelona).
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türkiye, türkiye a milli basketbol takımı, kadro

12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu

18:58 14.02.2022
© AANBA, basketbol
NBA, basketbol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı maçların 18 kişilik kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip 21 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.
Elemelerdeki üçüncü maçında 25 Şubat Cuma günü Yunanistan'la deplasmanda karşılaşacak milliler, dördüncü maç için rakibini 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 2 yıl geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
MULTİMEDYA
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 2 yıl geçti
25 Ocak, 13:37
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği milli takım kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Buğrahan Tuncer, Davis Larkin, Erten Gazi (Anadolu Efes), Oğuz Savaş (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı, Egehan Arna, Kenan Sipahi (Beşiktaş Icrypex), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Okben Ulubay (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom), Sertaç Şanlı (Barcelona).
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