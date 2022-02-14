https://tr.sputniknews.com/20220214/3600-ek-gosterge-icin-bakanlik-ve-sendika-bir-araya-geliyor-1053835065.html
3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika bir araya geliyor
3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika bir araya geliyor
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge ile ilgili çıkacak kararda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta bir toplantı... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T20:49+0300
2022-02-14T20:49+0300
2022-02-14T20:49+0300
türkiye
3600 ek gösterge
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Sabah'ın haberine göre, düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Konuyla ilgili bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen'in bir araya gelmesi bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgi ile Memur-Sen yöneticileri arasında olacak.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teknik hizmetlerden tutun genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden tutun da diğer alanlara varana kadar konuyla bütün kamu görevlilerinin bu anlamda içerisinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz." dedi.3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.Kamu görevlileri açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yalçın, "Çünkü bu emekli ikramiyelerinde önemli bir iyileştirme oluşturulacak. Yani 30 bin liraya yakın. Değişen oranlarda da emekli maaşlarında artış sağlayacak." diye konuştu.Süreç nasıl işleyecek?Yalçın, "Burada çalışma bakanlığının bir ön hazırlığı olduğu belirtildi. Bu ön hazırlık görülecek ve buna göre tartışmalar yürütülerek adaletli, hakkaniyetli bir düzenleme ortaya çıkarmak için çalışanlarımızı temsilen masada olacağız" dedi.Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
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3600 ek gösterge
3600 ek gösterge için Bakanlık ve sendika bir araya geliyor
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Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge ile ilgili çıkacak kararda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta bir toplantı gerçekleştirecek. Bakanlık ve sendika hazırlanan taslak üzerine çalışacak ve düzenlemenin detayları netleşecek.
Sabah'ın haberine göre, düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Konuyla ilgili bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen'in bir araya gelmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgi ile Memur-Sen yöneticileri arasında olacak.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teknik hizmetlerden tutun genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden tutun da diğer alanlara varana kadar konuyla bütün kamu görevlilerinin bu anlamda içerisinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz." dedi.
3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.
Kamu görevlileri açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yalçın, "Çünkü bu emekli ikramiyelerinde önemli bir iyileştirme oluşturulacak. Yani 30 bin liraya yakın. Değişen oranlarda da emekli maaşlarında artış sağlayacak." diye konuştu.
Süreç nasıl işleyecek?
Yalçın, "Burada çalışma bakanlığının bir ön hazırlığı olduğu belirtildi. Bu ön hazırlık görülecek ve buna göre tartışmalar yürütülerek adaletli, hakkaniyetli bir düzenleme ortaya çıkarmak için çalışanlarımızı temsilen masada olacağız" dedi.
Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.