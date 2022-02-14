https://tr.sputniknews.com/20220214/57-yillik-esine-gunde-100-defa-seni-seviyorum-diyor-1053809201.html
57 yıllık eşine günde 100 defa ‘Seni seviyorum’ diyor
57 yıllık eşine günde 100 defa ‘Seni seviyorum’ diyor
Gümüşhane'de 57 yıllık evli İsa ve Zekiye Çakır çifti, bir Sevgililer Günü’nü daha beraber geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Zekiye Çakır, eşinin... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T10:19+0300
2022-02-14T10:19+0300
2022-02-14T10:19+0300
yaşam
14 şubat sevgililer günü
sevgi
gümüşhane
röportaj
çift
yaşlı
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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşayan 5 çocuk sahibi İsa ve Zekiye Çakır çifti, evliliklerinin 57. senesini doldururken, sevgilerini de ilk günkü gibi koruyor.68 yaşındaki Zekiye Çakır’ı ilk gördüğü anda aşık olduğunu söyleyen İsa Çakır, evlenmeden önce Zekiye Çakır’ı görebilmek için ağaçların üzerine çıktığını, şiirler okuduğunu söyledi.Zekiye Çakır ise, eşinin kendisine günde 100 defa ‘Seni seviyorum’ dediğini ve sürekli güzel sözler söylediğini dile getirdi.79 yaşındaki İsa Çakır, “Eşimi çok seviyorum. Sabah kalktığımda sanki yeniden nişanlanmışım gibi oluyor. Her sabah eşim namaza kalkmadığı zaman bir şey mi oldu diye endişelenir bakarım. Paramı pulumu her şeyimi ona emanet ettim. Hiçbir şeye karışmam, o cebime 500 lira harçlığımı koyar ben kahvehaneye gider çayımı içerim” dedi.Zekiye Çakır ise “Evleneli 57 sene oldu. Günde 100 kere ‘Seni seviyorum’ diyor. Ufak tefek şeyler bizde de oluyor. Herkese mutluluk dilerim. Ufak şeylerden birbirlerine darılmasınlar” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/cicekcilerin-sevgililer-gunu-mesaisi-geceden-basladi-ciftlerimizi-mutlu-etmek-icin-calisiyoruz-1053806630.html
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14 şubat sevgililer günü, sevgi, gümüşhane, röportaj, çift, yaşlı
57 yıllık eşine günde 100 defa ‘Seni seviyorum’ diyor
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Gümüşhane'de 57 yıllık evli İsa ve Zekiye Çakır çifti, bir Sevgililer Günü’nü daha beraber geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Zekiye Çakır, eşinin kendisine günde 100 defa 'Seni seviyorum' dediğini söyledi.
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşayan 5 çocuk sahibi İsa ve Zekiye Çakır çifti, evliliklerinin 57. senesini doldururken, sevgilerini de ilk günkü gibi koruyor.
68 yaşındaki Zekiye Çakır’ı ilk gördüğü anda aşık olduğunu söyleyen İsa Çakır, evlenmeden önce Zekiye Çakır’ı görebilmek için ağaçların üzerine çıktığını, şiirler okuduğunu söyledi.
Zekiye Çakır ise, eşinin kendisine günde 100 defa ‘Seni seviyorum’ dediğini ve sürekli güzel sözler söylediğini dile getirdi.
79 yaşındaki İsa Çakır, “Eşimi çok seviyorum. Sabah kalktığımda sanki yeniden nişanlanmışım gibi oluyor. Her sabah eşim namaza kalkmadığı zaman bir şey mi oldu diye endişelenir bakarım. Paramı pulumu her şeyimi ona emanet ettim. Hiçbir şeye karışmam, o cebime 500 lira harçlığımı koyar ben kahvehaneye gider çayımı içerim” dedi.
Zekiye Çakır ise “Evleneli 57 sene oldu. Günde 100 kere ‘Seni seviyorum’ diyor. Ufak tefek şeyler bizde de oluyor. Herkese mutluluk dilerim. Ufak şeylerden birbirlerine darılmasınlar” diye konuştu.