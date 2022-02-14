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ABD, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı
ABD, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:06+0300
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abd
ukrayna
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antony blinken
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ABD Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hem Moskova hem de Kiev'in defalarca reddetmesine rağmen, Washington'un, Rusya'nın yakın Ukrayna'yı işgal etmeyi planlandığı iddiasını öne sürerek, büyükelçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını duyurdu.Blinken, "Bu amaç doğrultusunda, Rus kuvvetlerinin birikmesindeki belirgin hızlanma nedeniyle Ukrayna'daki elçilik operasyonlarımızı Kiev'deki Büyükelçiliğimizden geçici olarak Lviv'e taşıma sürecindeyiz" dedi.Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi ve şunu ekledi:
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abd, ukrayna, antony blinken

ABD, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı

22:06 14.02.2022 (güncellendi: 22:25 14.02.2022)
© REUTERS / Susan WalshABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Susan Walsh
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
ABD Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hem Moskova hem de Kiev'in defalarca reddetmesine rağmen, Washington'un, Rusya'nın yakın Ukrayna'yı işgal etmeyi planlandığı iddiasını öne sürerek, büyükelçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını duyurdu.
Blinken, "Bu amaç doğrultusunda, Rus kuvvetlerinin birikmesindeki belirgin hızlanma nedeniyle Ukrayna'daki elçilik operasyonlarımızı Kiev'deki Büyükelçiliğimizden geçici olarak Lviv'e taşıma sürecindeyiz" dedi.
Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi ve şunu ekledi:
"Kısmen komşu ülkelerdeki ABD diplomatik ve konsolosluk tesislerine yakınlığı nedeniyle bazı insanları oraya kaydırıyoruz, böylece bu komşu ülkelerdeki meslektaşlarımızla yakın koordinasyonu sürdürebilir ve Rusya tarafından askeri bir harekatın başlaması durumunda, eğer böyle bir karar verirsek bu insanları güvenli bir şekilde oradan çıkarabiliriz"
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