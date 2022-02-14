ABD, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdı

"Kısmen komşu ülkelerdeki ABD diplomatik ve konsolosluk tesislerine yakınlığı nedeniyle bazı insanları oraya kaydırıyoruz, böylece bu komşu ülkelerdeki meslektaşlarımızla yakın koordinasyonu sürdürebilir ve Rusya tarafından askeri bir harekatın başlaması durumunda, eğer böyle bir karar verirsek bu insanları güvenli bir şekilde oradan çıkarabiliriz"