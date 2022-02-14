https://tr.sputniknews.com/20220214/abdde-ukrayna-anketi-katilimcilarin-yalnizca-yuzde-13u-asker-gondermeyi-destekliyor-1053812905.html

ABD'de Ukrayna anketi: Katılımcıların yalnızca yüzde 13'ü asker göndermeyi destekliyor

ABD'de Ukrayna anketi: Katılımcıların yalnızca yüzde 13'ü asker göndermeyi destekliyor

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre, ABD'liler Ruslarla savaşmak için ABD askerlerinin gönderilmesine karşı çıkıyor. 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T11:50+0300

2022-02-14T11:50+0300

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ukrayna krizi

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Economist/YouGov tarafından düzenlenen ankete göre, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 13'ü Ruslarla savaşmak için Ukrayna'ya asker konuşlandırmanın 'iyi bir fikir olacağına' inanıyor.Bunun yanında, ankete katılanların yüzde 17'si ise Rusya ordusuyla uğraşmaktansa NATO'dan çekilmeyi tercih ediyor. Anket, Amerikalıların yüzde 55'inin Ukrayna'ya asker göndermenin 'kötü bir fikir' olacağına inandığını, yüzde 33'ünün ise emin olmadığını ortaya çıkardı.Öte yandan anket, dört Amerikalıdan birinin Ukrayna'nın ABD'nin müttefiki mi yoksa düşmanı mı olduğunu bile bilmediğini gösterdi ve katılımcıların yarısından azı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında görüş bildirebildi. Zelenskiy hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerin ise yaklaşık olarak yarı yarıya dağıldığı tespit edildi. Ankete katılanların sadece yüzde 43'ü Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına izin verilmesi gerektiğini söylerken, yüzde 42'si kararsız olduğunu belirtti.Benzer şekilde, Amerikalıların sadece yüzde 38'i Ukrayna'ya silah gönderilmesini desteklerken, yüzde 31'i bu politikaya karşı çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 42'si de, mali yardım yapılması görüşünü destekledi. Ankete katılan 10 kişiden dördü, Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker göndermenin iyi bir fikir olduğunu söyledi, ancak bu desteğin çoğunlukla Demokratlar tarafından verildiği görüldü.

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abd, ukrayna, silah, silah yardımı, destek, anket