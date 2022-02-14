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AB'den Çavuşoğlu'na Yunan adaları tepkisi: Atina'nın egemenliği sorgulanamaz
AB'den Çavuşoğlu'na Yunan adaları tepkisi: Atina'nın egemenliği sorgulanamaz
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Yunan adalarının egemenliğine ilişkin sözlerine AB, “Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz” açıklamasıyla... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T15:45+0300
2022-02-14T15:45+0300
dünya
avrupa birliği
yunanistan
peter stano
josep borrell
türkiye
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan adalarının silahlandırılmasına ilişkin sözlerine Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi.DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano tarafından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin, Yunanistan’ın bazı adaları üzerindeki egemenliğini sorgular nitelikte olduğu belirtilerek bu açıklamalar 'zarar verici' olarak nitelendirildi.Açıklamada, Çavuşoğlu'nun sözlerinin Avrupa Konseyi’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmeye yönelik çabalarla da çeliştiği kaydedildi.Stano, "Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu bağlamda provokatif ifade ve eylemlerden kaçınmalı, net bir biçimde iyi komşuluk ilişkilerini taahhüt etmeli ve her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.Açıklamada, ayrıca uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/yunanistan-disislerinden-cavusogluna-yanit-uluslararasi-hukukun-temel-ilkeleriyle-bagdasmiyor-1053731749.html
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AB'den Çavuşoğlu'na Yunan adaları tepkisi: Atina'nın egemenliği sorgulanamaz

15:45 14.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZERAvrupa Birliği ve Türkiye.
Avrupa Birliği ve Türkiye. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Yunan adalarının egemenliğine ilişkin sözlerine AB, “Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz” açıklamasıyla tepki gösterdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan adalarının silahlandırılmasına ilişkin sözlerine Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano tarafından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin, Yunanistan’ın bazı adaları üzerindeki egemenliğini sorgular nitelikte olduğu belirtilerek bu açıklamalar 'zarar verici' olarak nitelendirildi.
Açıklamada, Çavuşoğlu'nun sözlerinin Avrupa Konseyi’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmeye yönelik çabalarla da çeliştiği kaydedildi.
Stano, "Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu bağlamda provokatif ifade ve eylemlerden kaçınmalı, net bir biçimde iyi komşuluk ilişkilerini taahhüt etmeli ve her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ayrıca uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.
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