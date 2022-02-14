https://tr.sputniknews.com/20220214/abden-cavusogluna-yunan-adalari-tepkisi-atinanin-egemenligi-sorgulanamaz-1053823595.html

AB'den Çavuşoğlu'na Yunan adaları tepkisi: Atina'nın egemenliği sorgulanamaz

AB'den Çavuşoğlu'na Yunan adaları tepkisi: Atina'nın egemenliği sorgulanamaz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Yunan adalarının egemenliğine ilişkin sözlerine AB, “Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz” açıklamasıyla... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T15:45+0300

2022-02-14T15:45+0300

2022-02-14T15:45+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Yunan adalarının silahlandırılmasına ilişkin sözlerine Avrupa Birliği’nden (AB) tepki geldi.DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözcüsü Peter Stano tarafından yapılan açıklamada, Çavuşoğlu’nun verdiği bir röportajda kullandığı ifadelerin, Yunanistan’ın bazı adaları üzerindeki egemenliğini sorgular nitelikte olduğu belirtilerek bu açıklamalar 'zarar verici' olarak nitelendirildi.Açıklamada, Çavuşoğlu'nun sözlerinin Avrupa Konseyi’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürmeye yönelik çabalarla da çeliştiği kaydedildi.Stano, "Yunanistan’ın bu adalardaki egemenliği sorgulanamaz. Türkiye buna saygı duymalı, bu bağlamda provokatif ifade ve eylemlerden kaçınmalı, net bir biçimde iyi komşuluk ilişkilerini taahhüt etmeli ve her türlü ihtilafı barışçıl biçimde çözmek için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.Açıklamada, ayrıca uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/yunanistan-disislerinden-cavusogluna-yanit-uluslararasi-hukukun-temel-ilkeleriyle-bagdasmiyor-1053731749.html

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avrupa birliği, yunanistan, peter stano, josep borrell, türkiye, mevlüt çavuşoğlu