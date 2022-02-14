Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220214/adana-demirspor-baskani-murat-sancaktan-sansalan-tepkisi-bu-hakem-eyyamcinin-teki-maci-katletti-1053839385.html
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Şansalan tepkisi: 'Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti'
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Şansalan tepkisi: 'Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti'
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Şansalan yönetimine tepki gösterdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T23:33+0300
2022-02-14T23:34+0300
spor
murat sancak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053565141_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_016f9ef9421c601cc532f35fc0281a8b.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.Adana ekibinde başkan Murat Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.Sancak, maç sonrasında şunları söyledi:"TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler.Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Her kurumda Emniyet'te, Askeriye'de FETÖ'cüler vardı da hakemlerin içerisinde mi yok... Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053565141_67:0:614:410_1920x0_80_0_0_65f5f3faa350c733f670d6449766d5a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat sancak

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Şansalan tepkisi: 'Bu hakem eyyamcının teki, maçı katletti'

23:33 14.02.2022 (güncellendi: 23:34 14.02.2022)
© DHAAdana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Şansalan yönetimine tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı.
Adana ekibinde başkan Murat Sancak, maçın hakemi Ali Şansalan'a tepki gösterdi.
Sancak, maç sonrasında şunları söyledi:
"TFF başkanına, MHK başkanına sözüm olsun. Bu hakem eyyamcının teki. Maçı katletti. Oyun oynatmadı. Futbolcuları tehdit etti. İtiraz edeni tehdit ediyor. Biz atınca VAR'a gitti. Bizim yediğimiz golde VAR'a niye gitmiyorsun. Barış Sarper Saka mı ne karın ağrısıysa. Attığımız son gole bakınca Balotelli önünü kesmiyor kalecinin, ofsayt yok. Bunlar hazırlıklı gelmişler.
Sayın Nihat Özdemir başkanım, hakemlerin içerisindeki FETÖ'cüleri temizle başkanım. Bunlar hep FETÖ'cülerin eseri. Her kurumda Emniyet'te, Askeriye'de FETÖ'cüler vardı da hakemlerin içerisinde mi yok... Başkanım, MHK Başkanım sizlerden rica ediyorum. Bu FETÖ'cü hakemleri temizleyin. Bugün az daha katliam olacaktı. Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarları galeyana getirdi. Yeter ama artık yeter! Bu kadar hakemlere destek olan biri olarak seyircilerin beni eleştirdiği yerde, hiçbir zaman hakem eleştirmedim. Böyle eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez, bu lig bitmez."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала