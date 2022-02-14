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Adana'da kazanan çıkmadı
Adana'da kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ve Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T22:04+0300
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spor
beşiktaş
adana demirspor
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Yeni Adana Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlıların golü 31. dakikada Alex Teixeira'dan geldi.42. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.Ancak hakem Ali Şansalan, VAR incelemesinde önceki pozisyonda Ghezzal'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.Ev sahibi Adana Demirspor, 90+2'de Samet Akaydın'la eşitliği yakaladı.Adana Demirspor'un 90+5'te yine Akaydın'la bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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beşiktaş, adana demirspor

Adana'da kazanan çıkmadı

22:04 14.02.2022 (güncellendi: 22:09 14.02.2022)
© AAAdana Demirspor
Adana Demirspor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© AA
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Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ve Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.
Yeni Adana Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlıların golü 31. dakikada Alex Teixeira'dan geldi.
42. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.
Ancak hakem Ali Şansalan, VAR incelemesinde önceki pozisyonda Ghezzal'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Ev sahibi Adana Demirspor, 90+2'de Samet Akaydın'la eşitliği yakaladı.
Adana Demirspor'un 90+5'te yine Akaydın'la bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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