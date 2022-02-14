https://tr.sputniknews.com/20220214/ak-partiden-elektrik-faturasi-aciklamasi-bir-gunde-bu-noktaya-gelmedi-1053801893.html

AK Parti'den elektrik faturası açıklaması: Bir günde bu noktaya gelmedi

AK Parti'den elektrik faturası açıklaması: Bir günde bu noktaya gelmedi

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, elektrik faturalarıyla ilgili "Elektrik faturaları meselesinde şunu görmek lazım. Elektrik faturaları bir günde... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T01:34+0300

2022-02-14T01:34+0300

2022-02-14T01:34+0300

politika

ak parti

elektrik

numan kurtulmuş

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AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, Kanal 7'de yayınlanan "Başkent Kulisi" programında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıya ilişkin "Endişelendirmiyor mu?" sorusuna karşılık Kurtulmuş, "Hayır. Biz kendi programımıza bakıyoruz. Mühim olan milletin oylarıdır." yanıtını verdi.'HDP'yi bir kenarda başından itibaren tutuyorlar'Karşı taraftaki ittifakın henüz ne şekilde genişleyeceği konusunda net bir tablonun olmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Dünkü toplantıyla ilgili 'HDP'yi de dışlamıyoruz' açıklamasının hemen geldiğini görüyoruz. Zaten ne yaparlarsa yapsınlar, HDP'nin yok sayıldığı bir formül içinde kulpuna yapışarak seçimde yarışa ortak olmalarının mümkün olmadığını kendileri de biliyorlar. Ama HDP'nin ittifakın içinde görünmesinin, açıktan görünmesinin vereceği muhtemel bir takım zararlar, sıkıntılar var. Bunları da bertaraf etmek için HDP'yi bir kenarda başından itibaren tutuyorlar." dedi.Toplantıda parlamenter sisteme geçiş sürecinin ele alındığını hatırlatan Kurtulmuş, "Bir parlamenter sistem söylüyorsunuz ama nihayetinde bu sistemin değişmesiyle ilgili bir meseledir. Bunun için tabii ki halkın oyuna ihtiyaç vardır. Bir Anayasal değişiklik mecburiyet vardır. Önümüzdeki parlamentoda en az 360 milletvekilinin olması gerekir muhalefet partileri için söylüyorum. Sonra referanduma gidip halka sunulacak olan Anayasa değişikliğinin, halk tarafından kabul edilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.'Somutu konuşmaya başladıklarında derin ihtilafların olması kaçınılmaz'Kurtulmuş, "Parlamenter sistem için bir araya gelindi ama ittifaka kadar bu partilerin birlikte seçimlere girmesine kadar bir süreç açılmış gibi intiba veriyor sanki. Ne dersiniz?", sorusuna karşılık, "Tabii ki müştereken seçime girilecekse, nihayetinde cumhurbaşkanlığı seçiminde bir tane aday çıkacak ortaya. Millet görüşlerini somut olarak görmek ister. Somutu konuşmaya başladıklarında, derin ihtilafların olması kaçınılmazdır." dedi.Numan Kurtulmuş, "Suriye'nin kuzeyinde yer alan PYD, YPG ve onların üzerinden kurulmaya çalışılan bir terör devletinin varlığı, buna karşı olmak, bu ittifakın temel önceliklerinden birisi olacak mıdır? 'PYD'nin, YPG'nin öncüsü olduğu bir terör devletinin kurulmasına karşıyız' diyeceklerse, HDP'nin oylarını nasıl alacaklardır? Çok temel sorunlar var." diye konuştu."Elektrik faturaları ne olacak?" sorusuna karşılık, Kurtulmuş, "Elektrik faturaları meselesinde şunu görmek lazım. Elektrik faturaları bir günde 'Hadi bakalım elektrik faturalarını arttıralım' denildiği için bu noktaya gelmedi. 2021 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesinden milletin, yani bizlerin harcadığımız doğalgaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik enerjisinin yüzde 25'ini devlet ödedi. Bu olağanüstü yüksek bir destekti. Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar TL civarında bir destektir." ifadelerini kullandı.'Türkiye'deki gelişmeleri muhalefet partileri görüyor, iktidar partisi görmüyor algısı haksız bir algı'Numan Kurtulmuş, 2020 ve 2021'de üretimde, özellikle enerjide, pandemi dolayısıyla çok yüksek fiyatların ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:Bütün sektörlerde hangi sıkıntılar varsa bunları takip ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "Bunu söyleyince kızıyorlar ama çok açık söylüyorum; 'Türkiye'deki bu gelişmeleri muhalefet partileri görüyor da iktidar partisi görmüyor ya da Hükümet görmüyor' gibi bir algı haksız bir algıdır. Özellikle son dönemde ardı ardına açıklanan bu paketlerin hepsi bir istikamette yürüyorsunuz ve o istikameti korumaya, vatandaşımızı ve üreticilerimizi korumaya dönük olarak alınan tedbirlerdir. Hepsinin bir amacı vardır. Hiçbirisi tesadüfi değildir. İnşallah bu zor dönemleri aşacağız. Vatandaşımızın bu hayat pahalılığının, enflasyonun altında ezilmesini de önleyecek adımlar atılacak." dedi.Muhalefet partilerinden kimlerin aday olacağına dair soru üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:'Ahmet Necdet Sezer benzeri bir isim olabilir'Muhalefetin nasıl bir aday göstereceği konusunda da değerlendirmelerde bulunan, oy bakımından ittifakın ana unsurunun CHP olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Türkiye'nin en zor döneminde yeni bir iddiayla ortaya çıkıyoruz'"2023 bütün taraflar için aslanın ağzındadır. Herkesin neyi yapacağını çok net bir şekilde söylemesi lazım." diyen Kurtulmuş AK Parti'nin millet nezdinde güven kaybı yaşayıp yaşamadığına dair soruya şöyle cevap verdi:

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ak parti, elektrik, numan kurtulmuş