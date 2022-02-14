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Almanya'daki bir okulda 'Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren' ödev tepki çekti
Almanya'daki bir okulda 'Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren' ödev tepki çekti
Almanya'nın Siegburg kentindeki bir lisede, felsefe dersinde bir öğretmen tarafından öğrencilere 'Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren' bir ödev... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T00:56+0300
2022-02-14T01:10+0300
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almanya
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Gymnasium Alleestrasse okulunda öğretmen, öğrencilerinden "Almanya'da yaşayan bir Türk babanın kızını oturma izni alabilmesi için bir akrabasıyla evlendirmesi" konusunu tartışıp, değerlendirmelerini istedi.Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Türk Veli Dernekleri Federasyonu, KRV Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer'e yönelik yazdığı açık mektupta, söz konusu okulda öğrencilere verilen aşırı önyargılı ve klişelerle dolu böyle bir ödevin kabul edilemez olduğunu belirterek, konuyla ilgili bakanlıktan yazılı bir açıklama talep etti.FÖTEV Başkanı Aysun Aydemir ve Başkan Yardımcısı Ali Sak imzasıyla yayımlanan mektupta, şu ifadelere yer verildi:KRV Eğitim Bakanlığı'na yönelik soruların yer aldığı mektupta ayrıca, "Bu cümlelerin kullanıldığı bağlam ne olursa olsun, çeşitliliğe ve bireylerin karşılıklı saygılarına dayalı toplumlarda yeri olmayan önyargıları ve klişeleri pekiştirdiği gerçeğini değiştirmez. Gerçek şu ki kullanılan kelime dağarcığı uygun olmayan tepkileri tetiklemek için fazlasıyla yeterlidir. Velilerimizin de yoğun ilgisine istinaden bakanlığımızdan konuyla ilgili yazılı açıklama talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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almanya, türkiye, irkçı

Almanya'daki bir okulda 'Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren' ödev tepki çekti

00:56 14.02.2022 (güncellendi: 01:10 14.02.2022)
© REUTERSAlmanya ve Türkiye bayrakları, Alman Türk bayrakları
Almanya ve Türkiye bayrakları, Alman Türk bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS
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Almanya'nın Siegburg kentindeki bir lisede, felsefe dersinde bir öğretmen tarafından öğrencilere 'Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren' bir ödev verilmesine bölgede yaşayan Türkler tepki gösterdi.
Gymnasium Alleestrasse okulunda öğretmen, öğrencilerinden "Almanya'da yaşayan bir Türk babanın kızını oturma izni alabilmesi için bir akrabasıyla evlendirmesi" konusunu tartışıp, değerlendirmelerini istedi.
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Türk Veli Dernekleri Federasyonu, KRV Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer'e yönelik yazdığı açık mektupta, söz konusu okulda öğrencilere verilen aşırı önyargılı ve klişelerle dolu böyle bir ödevin kabul edilemez olduğunu belirterek, konuyla ilgili bakanlıktan yazılı bir açıklama talep etti.
FÖTEV Başkanı Aysun Aydemir ve Başkan Yardımcısı Ali Sak imzasıyla yayımlanan mektupta, şu ifadelere yer verildi:
"Ne yazık ki sadece biz değil, diğer eyaletlerden de birçok Türk kökenli ebeveyn, Siegburg Alleestrassee okulundaki bir öğretmenin öğrencilere yazılı olarak yanıtlamaları için sunduğu aşırı önyargılı ve klişelerle dolu bir ödev karşısında şaşkına dönmüş bulunuyoruz. Burada söz konusu Türk ailenin kızlarını rızası olmadan evlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda yasa dışı şekilde sosyal avantaj elde etmek amacıyla hileye başvurdukları, yani 'parazit' oldukları vurgulanmak isteniyor. Bu tür eğitim metodu, özellikle de aşırı sağ popülistlerin kelime dağarcığını besler ve bu tür basma kalıp önyargıların öğrencilerin zihninde kalıcı olmasına yardımcı olur ve tüm Türk kökenli ailelerle ilişkilendirilmesine de yol açar."
KRV Eğitim Bakanlığı'na yönelik soruların yer aldığı mektupta ayrıca, "Bu cümlelerin kullanıldığı bağlam ne olursa olsun, çeşitliliğe ve bireylerin karşılıklı saygılarına dayalı toplumlarda yeri olmayan önyargıları ve klişeleri pekiştirdiği gerçeğini değiştirmez. Gerçek şu ki kullanılan kelime dağarcığı uygun olmayan tepkileri tetiklemek için fazlasıyla yeterlidir. Velilerimizin de yoğun ilgisine istinaden bakanlığımızdan konuyla ilgili yazılı açıklama talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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