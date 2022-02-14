https://tr.sputniknews.com/20220214/almanyadaki-bir-okulda-turklere-yonelik-irkci-ve-onyargili-ifadeler-iceren-odev-tepki-cekti-1053801267.html

Almanya'daki bir okulda 'Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren' ödev tepki çekti

Almanya'daki bir okulda 'Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren' ödev tepki çekti

Almanya'nın Siegburg kentindeki bir lisede, felsefe dersinde bir öğretmen tarafından öğrencilere 'Türklere yönelik ırkçı ve önyargılı ifadeler içeren' bir ödev... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T00:56+0300

2022-02-14T00:56+0300

2022-02-14T01:10+0300

dünya

almanya

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irkçı

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Gymnasium Alleestrasse okulunda öğretmen, öğrencilerinden "Almanya'da yaşayan bir Türk babanın kızını oturma izni alabilmesi için bir akrabasıyla evlendirmesi" konusunu tartışıp, değerlendirmelerini istedi.Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Türk Veli Dernekleri Federasyonu, KRV Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer'e yönelik yazdığı açık mektupta, söz konusu okulda öğrencilere verilen aşırı önyargılı ve klişelerle dolu böyle bir ödevin kabul edilemez olduğunu belirterek, konuyla ilgili bakanlıktan yazılı bir açıklama talep etti.FÖTEV Başkanı Aysun Aydemir ve Başkan Yardımcısı Ali Sak imzasıyla yayımlanan mektupta, şu ifadelere yer verildi:KRV Eğitim Bakanlığı'na yönelik soruların yer aldığı mektupta ayrıca, "Bu cümlelerin kullanıldığı bağlam ne olursa olsun, çeşitliliğe ve bireylerin karşılıklı saygılarına dayalı toplumlarda yeri olmayan önyargıları ve klişeleri pekiştirdiği gerçeğini değiştirmez. Gerçek şu ki kullanılan kelime dağarcığı uygun olmayan tepkileri tetiklemek için fazlasıyla yeterlidir. Velilerimizin de yoğun ilgisine istinaden bakanlığımızdan konuyla ilgili yazılı açıklama talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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almanya, türkiye, irkçı