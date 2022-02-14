Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220214/amator-kumede-bir-macta-20-gol-atildi-1053807787.html
Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı
Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor-Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:52+0300
2022-02-14T09:52+0300
spor
futbol
maç
amatör lig
gol
malatya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053807726_0:163:1600:1063_1920x0_80_0_0_eda3e8030cb56f4184f2b9c3db561e9f.jpg
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor- Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlanması dikkat çekti.Bu sonuçlardan sonra A Grubunda avantajla Arapgirspor, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor, Grubunda Akçadağ Spor ve D Grubunda Demirspor liderliğini sürdürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220213/mardinde-mac-sonrasi-kavga-9-futbolcu-ile-antrenor-yaralandi-1053799210.html
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053807726_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_39e45a12a27478ea9dcbd2a6d6f0c06b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
futbol, maç, amatör lig, gol, malatya

Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı

09:52 14.02.2022
© İHAAmatör kümede bir maçta 20 gol atıldı
Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© İHA
Abone ol
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor-Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlandı.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor- Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlanması dikkat çekti.
Bu sonuçlardan sonra A Grubunda avantajla Arapgirspor, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor, Grubunda Akçadağ Spor ve D Grubunda Demirspor liderliğini sürdürdü.
maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
SPOR
Mardin'de maç sonrası kavga: 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
Dün, 22:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала