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https://tr.sputniknews.com/20220214/amator-kumede-bir-macta-20-gol-atildi-1053807787.html
Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı
Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor-Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlandı. 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T09:52+0300
2022-02-14T09:52+0300
2022-02-14T09:52+0300
spor
futbol
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amatör lig
gol
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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor- Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlanması dikkat çekti.Bu sonuçlardan sonra A Grubunda avantajla Arapgirspor, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor, Grubunda Akçadağ Spor ve D Grubunda Demirspor liderliğini sürdürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220213/mardinde-mac-sonrasi-kavga-9-futbolcu-ile-antrenor-yaralandi-1053799210.html
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Amatör kümede bir maçta 20 gol atıldı Abone ol
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor-Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlandı.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 9.Hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan Hekimhan Girmanaspor- Hatunsuyuspor maçı 19-1 skorla tamamlanması dikkat çekti.
Bu sonuçlardan sonra A Grubunda avantajla Arapgirspor, B Grubunda Hekimhan Girmanaspor, Grubunda Akçadağ Spor ve D Grubunda Demirspor liderliğini sürdürdü.