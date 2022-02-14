https://tr.sputniknews.com/20220214/ara-sonuclar-sputnik-light-ve-astrazeneca-asisinin-birlikte-uygulanmasi-guvenli--1053813117.html

Ara sonuçlar: Sputnik Light ve AstraZeneca aşısının birlikte uygulanması güvenli

Ara sonuçlar: Sputnik Light ve AstraZeneca aşısının birlikte uygulanması güvenli

AstraZeneca şirketinin aşısı ile Rus Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan Sputnik Light’ın birlikte uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen klinik... 14.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-14T12:08+0300

2022-02-14T12:08+0300

2022-02-14T12:08+0300

koronavirüs

sputnik light

sputnik v

astrazeneca

koronavirüs

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), AstraZeneca ve P-Farm tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’dan ve Azerbaycan’dan 100’er gönüllünün katıldığı araştırmalarda aşıların birlikte uygulanması neticesinde; AstraZeneca, Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının güvenliğine ilişkin daha önceki klinik araştırmaların sonuçlarıyla tutarlı, optimal düzeyde güvenlik ve tolere edilebilirlik sağlandığı gözlendi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre gönüllüler ilk aşılamadan sonra 57 gün boyunca izlendi. Bu gözlem neticesinde aşıların birlikte uygulanmasının yüksek güvenlik sağladığı kaydedildi. Gözlemler sırasında aşılama ile bağlantılı ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Çalışma kapsamında gönüllülere AstraZeneca ve Sputnik V aşısının Ad26-S bileşeni, 28 gün arayla uygulanıyor.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik light , sputnik v, astrazeneca, koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)