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Ara sonuçlar: Sputnik Light ve AstraZeneca aşısının birlikte uygulanması güvenli
Ara sonuçlar: Sputnik Light ve AstraZeneca aşısının birlikte uygulanması güvenli
AstraZeneca şirketinin aşısı ile Rus Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan Sputnik Light’ın birlikte uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen klinik... 14.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-14T12:08+0300
2022-02-14T12:08+0300
koronavirüs
sputnik light
sputnik v
astrazeneca
koronavirüs
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), AstraZeneca ve P-Farm tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’dan ve Azerbaycan’dan 100’er gönüllünün katıldığı araştırmalarda aşıların birlikte uygulanması neticesinde; AstraZeneca, Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının güvenliğine ilişkin daha önceki klinik araştırmaların sonuçlarıyla tutarlı, optimal düzeyde güvenlik ve tolere edilebilirlik sağlandığı gözlendi” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre gönüllüler ilk aşılamadan sonra 57 gün boyunca izlendi. Bu gözlem neticesinde aşıların birlikte uygulanmasının yüksek güvenlik sağladığı kaydedildi. Gözlemler sırasında aşılama ile bağlantılı ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Çalışma kapsamında gönüllülere AstraZeneca ve Sputnik V aşısının Ad26-S bileşeni, 28 gün arayla uygulanıyor.
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sputnik light , sputnik v, astrazeneca, koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

Ara sonuçlar: Sputnik Light ve AstraZeneca aşısının birlikte uygulanması güvenli

12:08 14.02.2022
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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AstraZeneca şirketinin aşısı ile Rus Sputnik V aşısının ilk bileşeni olan Sputnik Light’ın birlikte uygulanmasına yönelik gerçekleştirilen klinik araştırmaların ikinci aşamasının ara sonuçlarına göre gönüllülerde ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), AstraZeneca ve P-Farm tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’dan ve Azerbaycan’dan 100’er gönüllünün katıldığı araştırmalarda aşıların birlikte uygulanması neticesinde; AstraZeneca, Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının güvenliğine ilişkin daha önceki klinik araştırmaların sonuçlarıyla tutarlı, optimal düzeyde güvenlik ve tolere edilebilirlik sağlandığı gözlendi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre gönüllüler ilk aşılamadan sonra 57 gün boyunca izlendi. Bu gözlem neticesinde aşıların birlikte uygulanmasının yüksek güvenlik sağladığı kaydedildi. Gözlemler sırasında aşılama ile bağlantılı ciddi bir yan etkiye rastlanmadı.
Çalışma kapsamında gönüllülere AstraZeneca ve Sputnik V aşısının Ad26-S bileşeni, 28 gün arayla uygulanıyor.
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